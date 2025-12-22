हापुड़ के प्रहलाद नगर में बवाल, बच्चों के झगड़े में कूदे परिजन, लाठी-डंडों से जमकर मारपीट

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में देहात थाना क्षेत्र में उस समय हडकम्प मच गया, जब बच्चों के विवाद में दो परिवारों में खुनी झड़प हो गयी. दोनों तरफ से चले लाठी-डंडों में कई लोग घायल हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मारपीट के दौरान इलाके में पूरी तरफ अफरा-तफरी का माहौल रहा. जब तक सूचना पर पुलिस पहुंची दोनों तरफ के लोग फरार हो गए.

मामला प्रहलाद नगर में रविवार शाम का बताया जा रहा है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही है. अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत भी नहीं की है. इलाके के लोगों की मानें तो अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, देहात थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रहलाद नगर में बीती शाम को बच्चे अपने-अपने घरों के बाहर खेल रहे थे. बताया जा रहा है कि बच्चों में खेल-खेल में झगड़ा हो गया, जिसमें घर के बड़े भी शामिल हो गये. दोनों ही पक्षों से घर की महिलाएं और पुरूष आमने-सामने आ गये और झगड़ने लगे. देखते ही देखते झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर हाथों में लाठी-डंडों से वार करना शुरू कर दिया.

घटना की यह वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि इस विवाद में एक महिला सहित तीन लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के लोग इधर-उधर हो गये. हालांकि पुलिस मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

स्थानीय पुलिस ने बताया कि वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है. कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. जल्द ही मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी होगी.