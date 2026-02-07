संभल के प्राइमरी स्कूल में कुरान की आयतें मिलने पर हंगामा, प्रिंसिपल-टीचर सस्पेंड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंभल के प्राइमरी स्कूल में कुरान की आयतें मिलने पर हंगामा, प्रिंसिपल-टीचर सस्पेंड

Sambhal News: हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. इस दौरान शिक्षकों से कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक भी हुई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Feb 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र स्थित नगला पूर्वा गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया. जब बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता स्कूल परिसर में कुरान की आयतें लिखी होने के विरोध में नारेबाजी करते हुए पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम स्कूल में इस्लामिक शिक्षा देते हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत किया. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. इस दौरान शिक्षकों से कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक भी हुई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. शुरूआती जानकारी में स्कूल की महिला प्रिंसिपल और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. बीएसए ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

शुक्रवार दोपहर अचानक बड़ी संख्या में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कुढ़फतेहगढ़ स्थित प्राइमरी स्कूल पहुंचे और अचानक विद्यालय के कमरों में महापुरुषों की तस्वीरें हटाकर कुरान की आयतें लिखने पर आपत्ति जताई. जिस पर शिक्षकों और उनके बीच कहासुनी बढ़ गयी. सूचना पर पुलिस भी पहुंच गयी.कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल में शिक्षक ने प्रधानमंत्री, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोस, भारत माता की तस्वीरों को हटाकर एक तरफ रख दिया है. इसे सरकारी स्कूल के नियमों के खिलाफ बताया. पुलिस ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को शांत कर बाहर किया.

स्कूल शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत

विहिप कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ लिखित में शिकायत की है. पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दी गयी है. जिसके बाद विभाग में भी हड़कम्प मच गया है. विहिप कार्यकर्ता आशीष तूफानी के मुताबिक स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी मिलीं. जोकि पूरी तरह गलत है.

प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक निलंबित

बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि प्राइमरी स्कूल में कुरान की आयतें लिखी होने का मामला सामने आया है. जिसमें प्रिंसिपल पुष्पा रानी और सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम को निलंबित कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है, अगर कोई और भी शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

Input By : राजू यादव
Published at : 07 Feb 2026 08:10 AM (IST)
Primary School UP NEWS SAMBHAL NEWS
