संभल हिंसा: कल होगा 1 साल पूरा, DM ने जताई शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका, दिए ये निर्देश

यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुए दंगे को सोमवार (24 नवंबर) को एक साल होने जा रहा है. शहर की शाही जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने का दावा पिछले साल (19 नवंबर 2024) को अदालत में किया गया था. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका के बाद टीम मंदिर परिसर में सर्वे करने के लिए पहुंची थी.

सर्वे करने पहुंची टीम के बाद हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में 4 लोगों ने अपनी जान गवाई थी. अब इस हिंसा का सोमवार (24 नवंबर) को एक साल पूरा होने जा रहा है. इस बीच जिले की डीएम राजेंद्र पेंसिया की ओर से कुछ लोगों द्वारा शांति भंग करने की आशंका जताई गई है.

संभल डीएम ने जारी किया आदेश

डीएम सम्भल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सोमवार (24 नवंबर) को एक साल पूरे होने पर सम्भल में कुछ अमानवीय व्यक्तियों, समूहों, संगठनों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है. इस वजह से सम्भल में शांति व्यस्था रखने के लिए 16 संवेदनशील पॉइंट्स पर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है.

डीएम सम्भल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के बाद मुस्लिम समुदाय के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए पथराव, आगजनी एवं गोलाबारी की घटना कारित की गई. इस वजह से वर्तमान में जनपद सम्भल का तहसील सम्मल क्षेत्र अति संवेदनशील हो गया है

आदेश में कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी के तैनाती क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए वे पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे. हिंसा की बरसी के मौके पर जिलाधिकारी की ओर से सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

सीएम योगी से मिले थे डीएम-एसपी

बीते दिनों एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई और जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने सीएम योगी से मुलाकात की थी. अधिकारियों की इस मुलाकात को अहम बताया जा रहा था. हिंसा की बरसी से पहले दोनों अधिकारियों का सीएम से मिलना अहम माना गया. एक बार फिर संभल डीएम की ओर से एक साल पूरा होने पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर शांति व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के कड़े निर्देश दिए है.