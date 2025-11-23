बाराबंकी: कचौड़ी की सब्जी में मरी छिपकली मिलने से हड़कंप, भड़के लोग

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यहां गुप्ता कचौड़ी की दुकान इन दिनों चर्चा में है. इस दुकान में कचौड़ी की सब्जी से मरी छिपकली मिलने के बाद से हर जगह चर्चा हो रही है. इस घटना के बाद जो भी ये खबर सुनता हैं वो पूड़ी कचौड़ी की दुकान से दो कदम पीछे हट जाता है.

दरअसल शहर के कम्पनी बाग में पुलिस लाइन चौराहे पर धीरे-धीरे स्वादिष्ट कचौड़ी-पूड़ी की प्रसिद्ध हो रही “गुप्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियां” की दुकान बदनाम हो गई. अब इसे एक बड़ी लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि सब्जी में मरी हुई छिपकली निकलने से हर कोई बाहर के खाने से परहेज कर रहा है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग भड़क गए हैं.

छिपकली मिलने से उड़े ग्राहक के होश

खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ये बाराबंकी जिंले की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जानकारी के मुताबिक यहां शनिवार (22 नवंबर) को एक ग्राहक ने यहां से कचौड़ी व सब्जी खरीदी और उसे घर ले जाकर खाने का विचार किया, लेकिन जब उसने सब्जी का पत्तल खोला तो उसमें मरी हुई छिपकली देखकर उसके होश उड़ गए.

ग्राहक घबरा गया और सोचा कि अगर यह गलती से खा ली जाती तो जान भी जा सकती थी. उसने तत्काल सब्जी और कचौड़ियां उठाईं और सीधा दुकान पर पहुंच गया. इस दौरान जब उसने दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा उसे फेंक दीजिए हम दूसरी दे देते हैं.

ग्राहक ने डायल 112 पर दी सूचना

स्वास्थ्य सुरक्षा के इस गंभीर मामले को देखकर ग्राहक ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए. घटना के दौरान दुकानदार ने अपना सामान समेटकर दुकान बंद करने का प्रयास किया.

इसी बीच मीडिया के पहुंचने पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई इस दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था. इस घटना के बाद शहर की अन्य कचौड़ी और नाश्ते की दुकानों की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं.

स्थानीय निवासियों ने फ्रूट विभाग से मांग की है कि ऐसे प्रतिष्ठानों की कड़ी जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग मामले की जांच पड़ताल की बात कह रहा है.