रामपुर: ट्रक में जा घुसी अनियंत्रित कार, दर्दनाक सड़के हादसे में 4 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के रामपुर में शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है, यहां एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. हादसा हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. बताया गया कि कार सवार सभी लोग दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे और उत्तराखंड घूमने जा रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, कार ड्राईवर को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ है. घायलों को रामपुर के जिला अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती कराया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. घटना की जांच की जा रही है. ये दर्दनाक हादसा रामपुर जनपद के टांडा थाना इलाके में स्वार टांडा रोड पर हुआ.

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कार में सवार थे सात लोग, 4 की मौत

जानकारी के अनुसार, वैन में कुल सात लोग सवार थे, जो दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड जा रहे थे. सुबह करीब 5 बजे स्वार-टांडा मार्ग पर चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीन अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है, उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

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