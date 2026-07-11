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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: सीलबंद पानी की बोतल में निकला तेजाब! दो घूंट पीते ही युवती की हालत बिगड़ी; अस्पताल में भर्ती

हापुड़: सीलबंद पानी की बोतल में निकला तेजाब! दो घूंट पीते ही युवती की हालत बिगड़ी; अस्पताल में भर्ती

Hapur News: इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवती बोतल खोलकर पानी पीती है और कुछ ही सेकेंड बाद बेचैन होकर वहां से भागने लगती है.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 11 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सीलबंद पानी की बोतल को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक सीलबंद बोतल में पानी की जगह तेजाब जैसा खतरनाक तरल पदार्थ था. बोतल से दो घूंट पीते ही एक युवती की तबीयत बिगड़ गई और उसे गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, अर्जुन नगर निवासी रिया अपने मां अंजना राघव के साथ पास की एक सर्राफा दुकान पर जेवर खरीदने गई थी. इस दौरान रिया ने प्यास लगने पर पानी मांगा, सर्राफ ने पास के एक जनरल स्टोर से एक ठंडी और सीलबंद पानी की बोतल मंगवाई. आरोप है कि रिया ने जैसे ही बोतल से दो घूंट पानी पिया, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं. इसके बाद परिजन उसे तत्काल मेरठ के अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवती बोतल खोलकर पानी पीती है और कुछ ही सेकेंड बाद बेचैन होकर वहां से भागने लगती है. इसके बाद मौजूद लोगों को बोतल के पानी शक हुआ.

बोतल में पानी की जगह तेजाब जैसा पदार्थ

वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार जब बोतल में मौजूद तरल पदार्थ को फर्श पर डाला गया तो उसमें से तेजाब जैसी तेज गंध आने लगी और झाग भी बनने लगा. बताया जा रहा है कि फर्श पर भी तेजाब जैसा असर दिखाई दिया, जिसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया. जनरल स्टोर संचालिका रेनू अग्रवाल ने बताया कि एक बच्चा उनकी दुकान पर पानी की बोतल लेने आया था, उन्होंने डीप फ्रीजर से सीलबंद बोतल निकालकर उसे दे दी. बाद में लोगों ने आकर बताया कि बोतल में पानी की जगह तेजाब जैसा पदार्थ है. उनका कहना है कि उनकी दुकान पर तेजाब की बिक्री नहीं होती और बोतल देखकर किसी को भी उसमें किसी अन्य पदार्थ होने का संदेह नहीं हुआ.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच 

वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और सर्राफ, जनरल स्टोर संचालिका तथा पानी की बोतल लाने वाले किशोर से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही बोतल में मौजूद संदिग्ध तरल पदार्थ को जांच के लिए भेजे जाने की तैयारी है.

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Published at : 11 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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