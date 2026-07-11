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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: जिला अस्पताल की शोभा बढ़ाते रहे जंजीर से बंधे 'स्ट्रेचर', बेटों की बाहें बनी मां का सहारा

यूपी: जिला अस्पताल की शोभा बढ़ाते रहे जंजीर से बंधे 'स्ट्रेचर', बेटों की बाहें बनी मां का सहारा

Azamgarh News In Hindi: आजमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. यहां अपनी मां का इलाज कराने पहुंचे परिजनों को स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हुआ.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 11 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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आजमगढ़ स्थित मंडलीय जिला चिकित्सालय में एक बार फिर मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, यहां मरीज को एक स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ है. मरीज के दोनों बेटों ने मजबूरी में अपने हाथों को ही सहारा बनाकर मां को उठाया और ओपीडी तक पहुंचाया.

जानकारी के मुताबिक, पवई थाना क्षेत्र की रहने वाली 50 वर्षीय राजपत्ती देवी, जिन्हें कुछ दिन पहले सिर में चोट लगी थी और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं, अपने दोनों बेटों के साथ न्यूरो साइकाइट्रिक विशेषज्ञ को दिखाने जिला अस्पताल पहुंचीं थीं.

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जंजीर से बंधे मिले सभी स्ट्रेचर

परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी के पास मरीज को ओपीडी तक ले जाने के लिए स्टेचर लेने पहुंचे तो सभी स्टेचर जंजीर से बंधे मिले और उन पर ताला लगा था. काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी स्टेचर उपलब्ध नहीं हुआ. मजबूरी में दोनों बेटों ने अपने हाथों को ही सहारा बनाकर मां को उठाया और ओपीडी की ओर चल पड़े. महिला के दोनों बेटों ने अपनी को गोद में उठाकर ओपीडी तक पहुंचाया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

हालांकि, आजमगढ़ जिला अस्पताल में घटित हुए इस वाक्ये का वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में इमरजेंसी के पास स्टेचर जंजीर और ताले से बंधे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरीज को दो लोग कंधे और हाथों के सहारे उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं.

जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए स्टेचर जैसी मूलभूत सुविधा भी समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

सीएमएस ने कही जांच की बात

इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सतीश कनौजिया का कहना है कि इस वायरल वीडियो कि हमें जानकारी नहीं है. वीडियो में दिखाए प्रकरण की हम जांच करेंगे. हालांकि, उन्होंने दावा किया है कि जिला अस्पताल में पर्याप्त स्ट्रेचर मौजूद हैं, कुछ स्ट्रेचर आपात स्थिति के लिए रखे रहते हैं, जिनका उपयोग इमरजेंसी के समय किया जाता है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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