उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष की ओर से चंदा चोरी के बाद माखन चोरी जैसे बयान दिए जाने पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, वही अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

राजकुमार दास ने विपक्ष को कृष्ण जन्मभूमि की ओर कूच करने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर विपक्ष के पांच सौ लोग आगे बढ़ेंगे, तो पांच लाख लोगों की जिम्मेदारी साधु-संत और सनातन समाज उठाएगा.

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विपक्ष अनाप-शनाप बयान दे रहा

गोंडा पहुंचे राजकुमार दास ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर का विषय था और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है. पहले विपक्ष के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन आज उसी अयोध्या में भगवा पताका लहरा रही है. यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है, इसलिए अनाप-शनाप बयान दिए जा रहे हैं.

राजकुमार दास ने कहा कि अगर विपक्ष में जरा भी नैतिकता है तो उन्हें कृष्ण जन्मभूमि की तरफ कूच करना चाहिए. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि विपक्ष के पांच सौ लोग आगे बढ़ेंगे तो पांच लाख लोगों की जिम्मेदारी साधु-संतों और महापुरुषों की होगी. अयोध्या धाम और पूरे सनातन जगत से कितनी बड़ी संख्या में लोग आगे आएंगे, इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती.

कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्मा रहा

यहां बता दें कि इस समय मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो चुकी है. कई हिन्दू संगठनों के बाद अब राजनीतिक लोग भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं. राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी और संघ की सियासी पिच बता रहे हैं, जिस पर लाकर विपक्ष को घेरा जा सके.

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