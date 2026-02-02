हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमें पाकिस्तान को मौका ही नहीं देना था', IND vs PAK मैच मामले पर सपा सांसद राजीव राय का बयान

'हमें पाकिस्तान को मौका ही नहीं देना था', IND vs PAK मैच मामले पर सपा सांसद राजीव राय का बयान

SP MP Rajeev Rai: पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने पर इनकार कर दिया है, जिस पर सपा सांसद राजीव राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सरकार को पहले ही करना चाहिए था.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 02 Feb 2026 12:22 PM (IST)
पाकिस्तान ने भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच खेलने से इनकार कर दिया है. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हमें खुद ही पाकिस्तान को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था कि वो हमें मना करता. सरकार को पहले ही ये फैसला लेना चाहिए था. 

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए सपा सांसद राजीव राय ने पाकिस्तान के मैच खेलने से इनकार करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा- "हमें लगता है कि हमारी गलती थी. हमें खुद मौका पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए कि वो हमें मना करे, हमें ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लेना चाहिए था." 

राजीव राय ने केंद्र सरकार पर किया हमला

सपा सांसद ने कहा कि विदेश नीति या देश की सुरक्षा की नीति ऐसे ही एडहॉक बेस पर नहीं चलती है. ये 140 करोड़ लोगों की आवाज सरकार के साथ थी. सरकार को ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ये फैसला लेना चाहिए था. 

सपा सांसद से जब कोटद्वार में बाबा शॉप और मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए सामने आए दीपक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि "ये नफरतियों को और बढ़ावा दिया जा रहा है. ये सरकार चाहती है कि समाज दो भागों में बंटा रहे. अगर सरकार या राज्य इस तरह की नीति अपनाएंगे तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे. ये नफरतों को बढ़ावा देने वाला है. 

पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार

दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी टीम विश्व कप में तो हिस्सा लेही लेकिन, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला लीग मैच नहीं खेलेगी. जानकारों के मुताबिक़ अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलता है तो इंडियन टीम को बना खेले ही वॉक ऑवर मिल जाएगा और दो अंक मिल जाएंगे. इस मैच के रद्द होने से ICC और ब्रॉडकास्टर्स को काफी नुक़सान होगा. 

इनपुट- मोहित दुबे

मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 02 Feb 2026 12:22 PM (IST)
Rajeev Rai UP News SAMAJWADI PARTY T20 World Cup 2026
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में भारत संग खेलने पर पाकिस्तान की No, कीर्ति आजाद बोले- 'मरता, क्या न करता, हमें पहले ही...'
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में भारत संग खेलने पर पाकिस्तान की No, कीर्ति आजाद बोले- 'मरता, क्या न करता, हमें पहले ही...'
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
