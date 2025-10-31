अखिलेश यादव की मुस्लिम महिला सांसद का बड़ा ऐलान, मंदिर के विकास के लिए दिए 10 लाख रुपये

शामली के ऊन थाना क्षेत्र स्थित बाबा समनदास मंदिर में अखिल भारतीय संत शिरोमणि संत रविदास मिशन रजि. के तत्वाधान में स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की 173वीं विजयंती धूमधाम से मनाई गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ रोक सरकार की तरफ से लगाई जाती हैं.

इस अवसर पर गुरु गद्दी उत्सव और महेंद्र संत समागम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु-संतों, समाजसेवियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन शामिल हुईं. इस कार्यक्रम में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी शिरकत की है.

कार्यक्रम के दौरान क्या बोलीं इकरा हसन

इस दौरान सपा सांसद इकरा हसन ने संत समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता और शिक्षा बेहद जरूरी है. उन्होंने मंदिर के विकास के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा की. यह राशि मंदिर के विकास के लिए दी गई है. जिससे मंदिर की रूप-रेखा बदली जा सके.

सपा सांसद ने कहा, 'कुछ रोक तो सरकार लगाती है, जातियों के नाम पर राजनीति होती है. लेकिन मैं चाहती हूं कि यह धनराशि इस मंदिर के विकास में लगाई जाए और काम पूरा भी हो.” सांसद गुरु गद्दी उत्सव में शिरकत करने के बाद धनराशि की घोषणा की.

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी की शिरकत

इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे. उन्होंने समाज को जागरूक करने और महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने की अपील की. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समाज को अब शासक बनना होगा, तभी बराबरी का अधिकार और सम्मान मिल सकेगा.

कार्यक्रम के दौरान संतों ने शांति, समानता और भाईचारे का संदेश दिया. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया. पूरे क्षेत्र में गुरु गद्दी उत्सव का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा.