'तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं...', आई लव मोहम्मद विवाद पर सपा सांसद इकरा हसन की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाने को लेकर दर्ज हुई FIR के बाद इस मामले पर विवाद गहराता ही जा रहा है. अब इस मामले पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से सांसद व समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

'आई लव मोहम्मद' नारे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा, "उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार संविधान और देश के नागरिकों के अधिकारों से अनजान लगती है. हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह की क़ानून व्यवस्था चल रही है."

पैगम्बर मोहम्मद ने भाई चारे को दिया बढ़ावा- सपा सांसद

सांसद इकरा हसन ने कहा, "आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई किसी त्यौहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कहे - जैसे इमाम महदी या पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) की तारीफ़ में, जिन्होंने हमेशा शांति और भाईचारे को बढ़ावा दिया... पूरे देश और दुनियां उनके चाहने वाले हैं..."

"मजहब पर इस तरह की आपत्ति पर सरकार को सोचना चाहिये"

सपा सांसद इकरा हसन ने आगे कहा कि, "इनके (प्रदेश सरकार) के इस तरह फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं...कोई भी नहीं रुकेगा..." सांसद ने यह भी कहा कि, मैं ये समझती हूं कि सरकार को सोचना औ समझना चाहिये कि हर मजहब पर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहां हम खड़े होंगे."

इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी- सांसद

सपा सांसद इकरा हसन ने इसे घिनौनी हरकत बताया है और कहा कि वह इसके खिलाफ हैं, इस सरकार का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है. जनता इनको मिट्टी में मिलाने का का करेगी." आपको बता दें कि, पहले कानपुर फिर वाराणसी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर से पूरा विवाद शुरू हुआ है.

