यूपी की फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश विचारों से बनता है और अविचारों से टूटता है. सीएम योगी कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे.. ये क्या है. देश वंदे मातरम से मजबूत होगा.

सपा सांसद ने वंदे मातरम् पर हुई चर्चा को लेकर कहा कि कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने विचार रखे. मैंने भी वंदे मातरम पर अपने विचार रखे और अपने नेता व अन्य इंडिया गठबंधन े नेताओं को सम्मत करते हुए अपने विचार रखे.

सीएम योगी के बयान पर साधा निशाना

अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश विचारों से बनता है और अविचारों से टूटता है. एक विचार ही था महात्मा गांधी जिनसे प्रभावित होकर कई सपूत खड़े हो गए और शहीद हो गए. देश अविचारों से टूटता है. हमारे देश में अनेकता में एकता का सूत्र मजबूत है. हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं 'बंटोगे तो कटोगे' ये क्या है? वंदे मातरम से देश मजबूत होगा.

विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है...अयोध्या में हमारी जीत से पता चलता है कि इस देश की राजनीति धर्म के आधार पर नहीं चल सकती, मेरी जीत से पूरे देश में संदेश गया है. भाजपा वाले जनता को भ्रमित करते रहते हैं.

वंदे मातरम् पर सपा सांसद की लोकसभा में स्पीच

इससे पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राम मंदिर में उन्हें न्योता नहीं देने पर भी केंद्र सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् इस देश की एकता, अखंडता.. आपसदारी और भाईचारे का संदेश है. लेकिन, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी सरकार चाहे वो यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में या केंद्र सरकार हो वो भेद कर रही है और आपसी विवाद पैदा किया जा रहा है.

