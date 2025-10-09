'उनकी मजबूरी है...', BSP की रैली में मायावती ने जताया BJP को आभार तो बोले सपा नेता अवधेश प्रसाद

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि सूबे की योगी सरकार के हम आभारी हैं. सपा सरकार की तरह योगी सरकार ने स्मारक पर आने वाले लोगों से जुटाए गए धन का गबन नहीं किया.

मायावती के बीजेपी की तारीफ करने के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया. इस बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है. उनका कहना है कि वह बीजेपी के दबाव में आकर उनकी तारीफ कर रही हैं.

अवधेश प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया

मायावती के द्वारा की गई बीजेपी सरकार की तारीफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस तरह का बयान बीजेपी के दबाव में दे रही हैं. वहीं उन्होंने आगे कहा कि मजबूरी वह बीजेपी सरकार की तारीफ कर रही हैं.

अवधेश प्रसाद का कहना है कि उनकी मजबूरी है तो किसी की मजबूरी हो जाए तो उस पर क्या कहा जाए. सांसद ने आगे कहा प्रदेश की जनता और जिस जनता की उम्मीद बीएसपी से थी, वह उम्मीद अब समाजवादी पार्टी से हो गई है.

कांशीराम को लेकर उन्होंने बताया कि उनके प्रति जो विश्वास था, इस देश करोड़ों दलितों, पिछड़ों का, दबे हुए लोगों का और अल्पसंख्यकों का, अब वह विश्वास और भरोसा अखिलेश यादव पर बढ़ता जा रहा है. क्योंकि मायावती आज बीजेपी के दबाव में हैं. यह उनकी मजबूरी है.

कांशीराम के जन्मदिन पर दी बधाई

अवधेश प्रसाद ने कांशीराम के जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई दी और देश-प्रदेश के दलितों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पीडीए की सरकार में जो सपना कांशीराम का था. उस सपने को पूरा करने का काम अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद किया जाएगा.

बता दें मायावती द्वारा भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी से अंदरूनी सांठगांठ है. मायावती जुल्म करने वालों की ही आभारी रही हैं.