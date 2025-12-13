'जो दिल्ली को भाता वही प्रदेश अध्यक्ष, बाकी सब खानापूर्ति', सपा नेता का BJP पर बड़ा हमला

भारतीय जनता पार्टी 14 दिसंबर (रविवार) को यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है, इसके लिए आज शनिवार (13 दिसंबर) को नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यूपी बीजेपी के नए कप्तान की घोषणा से पहले विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला है.

यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाजपा में कोई भी लोकतंत्र नहीं है. जो दिल्ली और लखनऊ को भाता है वही चुना जाता है. जिसका नाम तय हो गया है वो अध्यक्ष चुना जाएगा. बाकी सब खानापूर्ति है.

'दिल्ली और लखनऊ को जो भाए वही प्रदेश अध्यक्ष'

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर हमला बोला है. फखरुल हसन चांद ने कहा है, "भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल दिल्ली व लखनऊ को जो अच्छा लगेगा, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा."

'प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया सिर्फ खानापूर्ति'

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही चुनाव प्रक्रिया पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, "बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, वह सिर्फ खानापूर्ति है. पहले से तय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा है, जो दिल्ली और लखनऊ को भाता है वही चुना जाता है." कहा कि, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, जो दिल्ली और लखनऊ को साध लेगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा. बीजेपी में पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है.

प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशभर से संगठन और सरकार से जुड़े नेताओं को बुलाया है. जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे.