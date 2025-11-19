कभी भावुक हुए तो कभी दिखी तल्खी, ऐसे रहे आजम खान की 'आजादी' के 55 दिन, अब फिर जेल में हुए कैद

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 55 दिन खुली हवा में सांस लेने के बाद एक बार फिर से जेल जाना पड़ा हैं. दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सजा सुनाई है. जेल से बाहर आए उन्हें दो महीने भी पूरे नहीं हुए थे, इस दौरान वो एक बार फिर से सियासत में सक्रिय हो रहे थे.

आजम खान 23 सितंबर को ही सीतापुर जेल से शत्रु संपत्ति मामले में ज़मानत मिलने के बाद बाहर आए थे, जेल से बाहर आने के बाद शुरुआती दिनों में वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज भी दिखाई दिए, ये नाराजगी उनकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी दिखाई दी. इस दौरान वो कभी मुलायम सिंह को याद कर भावुक हुए तो अखिलेश को 'बड़े लोग' कहकर तंज कस दिया.

सपा अध्यक्ष से नाराज दिखे आजम

आज़म खान को लेकर इस तरह के भी कयास लगे कि वो सपा छोड़कर बसपा या आजाद समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं. लेकिन, आजम ने ये कहकर तमाम अटकलों का जवाब दे दिया कि 'हमारे पास चरित्र नाम की चीज़ है. हम बिकाऊ माल नहीं है.'

सियासी रुख़ को भांपते हुए अखिलेश यादव ने जब रामपुर आने के कार्यक्रम बनाया तो आजम ने तंज कसते हुए कहा कि 'मेरे घर बड़े लोग आएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी..'इस दौरान रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर भी खासे नाराज दिखे और उन पर कई सीधे हमले किए. अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंचे लेकिन, आजम ने साफ कर दिया कि वो उनसे अकेले मिलेंगे.

रामपुर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात

जिसके बाद आज़म-अखिलेश की मुलाक़ात हुई लेकिन, अब्दुल्ला आज़म और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने इससे दूरी बनाए रखी. इस मुलाकात के बाद आजम खान शांत नजर आएं, दोनों नेता हाथ में हाथ डाले भी दिखाई दिए, जिसके बाद आजम खान के सुर नरम हो गए और उन्होंने खुले मंच पर अखिलेश यादव की तारीफें भी की.

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान सियासत में एक्टिव हो गए, इस बीच कई सपा नेताओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी तेज हो गया. पश्चिमी यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर उनकी भूमिका को अहम माना जाने लगा था. टिकट पाने की चक्कर में कई नेताओं का उनके घर आना-जाना भी बढ़ गया.

इन तमाम बातों के बीच कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी पत्नी नसीम सोलंकी से साथ उनसे मिलने पहुंचे. इस दौरान आज़म भावुक हो गए और उन्होंने कहा- 'आए गुले फसूला लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लूटा है बहार में'. वहीं आजम खान पूर्व सांसद एसटी हसन पर भी नरम दिखे और कहा कि अगर वो नाराज़ है तो मैं मनाने घर चला जाऊंगा.

बेटे संग लखनऊ भी पहुंचे आजम

आजम खान धीरे-धीरे अपनी सियासी जमीन टटोलने लग गए थे. उन्होंने लखनऊ में बेटे अब्दुल्ला के साथ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात भी की, जिस पर सपा अध्यक्ष ने भावुक संदेश दिया और लिखा- 'न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए!' जिसके बाद दोनों के गिले-शिकवे दूर हुए. लेकिन, अब आजम के जेल जाने से उनकी सियासी राह पर फिर से ब्रेक लग गया है.

