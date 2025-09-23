Azam Khan: 23 महीनों बाद जेल से बाहर आए आजम खान, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, सीधा जाएंगे रामपुर
Azam Khan News: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. उनकी रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है. सपा नेता के बड़े बेटे अदीब आज़म उन्हें लेने जेल पहुंचे थे.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 सितंबर 2025 मंगलवार को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. उनकी रिहाई को लेकर समर्थकों में जश्न का माहौल हैं. जेल से बाहर आते ही उन्होंने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ दोनों बेटे- अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम मौजूद रहे. आजम यहां से सीधे अपने घर रामपुर जाएंगे. वहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं.
सपा नेता आज़म खान 23 महीने बाद बाद जेल से बाहर आएं हैं. उनके बड़े बेटे अदीब आज़म उन्हें साथ लेने सीतापुर पहले ही पहुंच गए थे. उनके स्वागत के लिए सुबह तड़के से ही समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा होने शुरु हो गए थे. हालांकि उनकी रिहाई में कानूनी अड़चन की वजह से थोड़ी देरी हो गई.
कानूनी अड़चन की वजह से रिहाई में हुई देरी
आजम खान की रिहाई सुबह सात बजे ही होनी थी लेकिन कुछ कानूनी अड़चन आने की वजह से उसमें देरी हो गई. सपा नेता को दो बॉन्ड भरने बचे हुए थे, जो कोर्ट खुलने के बाद ही भरे जा सकते थे. कोर्ट दस बजे खुलती हैं. कोर्ट खुलने के बाद उनके वकीलों ने दोनों बॉन्ड भरे जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ और अब वो जेल से बाहर आ गए हैं.
आजम की रिहाई पर बोले बेटे अदीब
इससे आजम खान के बेटे अदीब ने कहा कि आजम खान बाहर आ रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है. पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है. आज के हीरो आज़म खान हैं, अब जो बोलना होगा वो वहीं कहेंगे. आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है.
बता दें कि सपा नेता आजम खान जमीन कब्जा करने समेत कई आपराधिक मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं. इनमें से कुछ मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हैं.
