हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला

Rampur News: सपा नेता आजम खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. आजम खान और उनके बेटे अबदुल्लाह को जेल के खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 07:17 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान फिलहाल 23 महीनों के लंबे अंतराल के बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होकर अपने घर रामपुर पहुंच गए हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आजम खान और उनके बेटे को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था.

इस बात का खुलासा पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए किया है. उनके इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. इस खुलासे के बाद लोगों में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

पत्रकार ने पोस्ट में किया खुलासा

पत्रकार शाहिद सिद्दीकी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि, 'समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जेल से बाहर आकर मुझे बताया कि उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्लाह को जेल में जहर दिया जा रहा था, उनको खाने में स्लो पॉइजन को मिलाकर दिया जा रहा था.'

वहीं उन्होंने आगे बताया जैसे ही आजम खान को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने जेल प्रशासन द्वारा भिजवाए गए खाने को खाना  बंद कर दिया. जिसके बाद आजम ने अपने लिए खुद बनाना शुरू किया. 

अपने पोस्ट में शाहिद आगे लिखते हैं कि, 'आजम खान को लगता था कि जैसे मुख्तार अंसारी को मार दिया गया वैसे ही उन्हें भी जेल में मारने की साजिश की जा रही है.' वहीं आजम खान की तरफ से पत्रकार को बताया गया कि उन्हें, उनके बेटे अब्दुल्लाह और उनकी पत्नी तंजीन फात्मा बीजेपी के निशाने पर हैं और उनके परिवार को खत्म करना चाहते हैं. 

चर्चाओं में हैं आजम खान 

बता दें सपा नेता के बाहर आने के सपा से तल्खियों के बीच बहुजन समाज पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जा रही है. फिलहाल आजम खान की तरफ से इन अटकलों पर विराम लगा दिया गया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं. 

वहीं उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने. बता दें (8 अक्टूबर) को सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान से उनके घर पर मिलने के लिए आ रहे हैं. इस मुलाकात की जानकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है.

Published at : 28 Sep 2025 07:17 PM (IST)
UP NEWS AZam Khan Rampur News SAMAJWADI PARTY
