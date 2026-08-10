'ये मर्डर है...', सपा नेता अबू आजमी ने उठाए UP की एनकाउंटर नीति पर सवाल

समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी रविवार को आजमगढ़ के कुर्मी टोला स्थित निजामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाक़ात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाए और इसे सीधा मर्डर बताया.

सपा नेता अबू आजमी ने सरकार की एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर कार्रवाई संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जिस तरह एनकाउंटर के नाम पर कार्रवाई हो रही है, वह एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है. उनका कहना था कि वास्तविक एनकाउंटर तभी माना जाएगा, जब अपराधी पुलिस पर हमला करे.

AIMIM से गठबंधन पर दिया जवाब

एआईएमआईएम के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि फिलहाल गठबंधन मजबूत है और उन्होंने भरोसा है कि यूपी में सपा की सरकार बनेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी दल से गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा.

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गाय को लेकर कानून बनाने की मांग

गोकशी के मुद्दे पर सपा नेता ने कहा कि गाय काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. यहां तक कि गाय काटने वाले को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. यदि गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, तो यह कानून केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए. उन्होंने उत्तर-पूर्वी राज्यों और गोवा का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी इस विषय पर समान नीति होनी चाहिए.

इस दौरान जब उनसे यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल किया गया तो सपा नेता ने कहा कि वो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते है. उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को छोटा आदमी बताते हुए निशाना साधा.

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