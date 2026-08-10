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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें- नोएडा से लखनऊ का मौसम

यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें- नोएडा से लखनऊ का मौसम

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 80 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. 14 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 10 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. जिसकी वजह से प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है तो वहीं कुछ जगहों पर जलभरवा की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने आज 10 अगस्त को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. जबकि 14 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के ज़्यादातर हिस्सों में आज सोमवार को भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा. इस दौरान अनेक जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. बारिश की वजह से बीते कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी आई है. अगले पांच दिन भी अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है.  

लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम

राजधानी लखनऊ की बात करें यहां आज दिनभर आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. दोपहर के बाद जनपद में अनेक स्थानों पर बादलों की गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना हैं. वहीं नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. इन जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा.  

प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, शामली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर में अनेक जगहों पर भारी बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. 

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, फ़तेहपुर, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली में आज अनेक जगहों पर बारिश होने का अलर्ट है. 

इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सँभल, हापुड़, रायबरेली, अयोध्या, अमेठी, बस्ती, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर में कुछ जगहों पर बारिश होगी. जबकि मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, गोरखपुर और देवरिया में आज एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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