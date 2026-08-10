मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: 10kg गांजे के साथ BJP का नामित सभासद गिरफ्तार! कांवड़ यात्रा में खपाने का प्लान

बस्ती: 10kg गांजे के साथ BJP का नामित सभासद गिरफ्तार! कांवड़ यात्रा में खपाने का प्लान

Basti News In Hindi: हर्रैया स्थित महाकाल टी स्टॉल पर छापेमारी कर पुलिस ने संचालक और भाजपा के नामित सभासद शनि को 10 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Aug 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

बस्ती जिले की हर्रैया पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर हर्रैया स्थित महाकाल टी स्टॉल पर छापेमारी कर उसके संचालक और भाजपा के नामित सभासद शनि को 10 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, पूछताछ और शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कांवड़ यात्रा और सावन मेले के दौरान क्षेत्र में गांजे की बड़ी खेप खपाने की फिराक में था. आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके बावजूद उसे नामित सभासद बनाया गया था.

योगी के मंत्री बोले, 'राहुल गांधी का युवाओं से संवाद लॉलीपॉप है'

संगठित नशा तस्करी गिरोह का हिस्सा का था आरोपी

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में अंतरप्रांतीय/अंतरजिला नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने बताया कि, आरोपी बाहरी राज्यों और जिलों से सस्ते दामों में गांजा मंगवाकर स्थानीय स्तर पर 5 से 6 गुना ऊंचे दामों पर बेचता था. इतना ही नहीं, यहां से आसपास के अन्य जिलों में भी अवैध नशे की सप्लाई भेजी जाती थी.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी से हुई पूछताछ में सिंडिकेट के कई अन्य महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं. पुलिस पूरी चेन को तोड़ने में जुट गई है और जल्द ही कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर इस धंधे से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

पूछताछ में रसूखदार लोगों के सामने आए नाम

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि सावन माह को देखते हुए पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी शनि से हुई पूछताछ में जिले के कई अन्य आर्थिक रूप से मजबूत और रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस सिंडिकेट को बैकएंड से सपोर्ट कर रहे थे. पुलिस की टीम जल्द ही कई अन्य संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर इस नेटवर्क से जुड़े बाकी अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजेगी.

हरिद्वार: डाक कांवड़ का दूसरा चरण शुरू, 500 CCTV से निगरानी

Published at : 10 Aug 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: 10kg गांजे के साथ BJP का नामित सभासद गिरफ्तार! कांवड़ यात्रा में खपाने का प्लान
बस्ती: 10kg गांजे के साथ BJP का नामित सभासद गिरफ्तार! कांवड़ यात्रा में खपाने का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें- नोएडा से लखनऊ का मौसम
यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें- नोएडा से लखनऊ का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: डाक कांवड़ का दूसरा चरण शुरू, 500 CCTV से निगरानी
हरिद्वार: डाक कांवड़ का दूसरा चरण शुरू, 500 CCTV से निगरानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री बोले, 'राहुल गांधी का युवाओं से संवाद लॉलीपॉप है'
योगी के मंत्री बोले, 'राहुल गांधी का युवाओं से संवाद लॉलीपॉप है'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
बिहार
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
इंडिया
अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
अब दोबारा से होगी RG कर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget