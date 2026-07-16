अलीगढ़ रेप पीड़िता से सपा नेताओं ने की मुलाकात, एक करोड़ आर्थिक मदद देने की मांग

समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विधायक कमाल अख़्तर के नेतृत्व में अलीगढ़ रेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सरकार की कार्रवाई का अपर्याप्त बताया और पीड़ित परिवार की सुरक्षा और उन्हें आर्थिक मदद दिए जाने की मांग. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं लेकिन, बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं.

सपा विधायक कमाल अख्तर प्रतिनिधिमंडल के साथ जेएनयू मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं. हालांकि पुलिस द्वारा अपना काम कर दिया है लेकिन, स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह की नहीं है जिस तरह की बेटी के परिवार को मिलनी चाहिए थीं. प्रशासन और सरकार से उम्मीद की है जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की माँग

सपा विधायक ने इस सुनवाई की जाँच फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की माँग की ताकि इस परिवार को जल्द न्याय मिल सके. कमाल अख्तर ने कहा कि जब वो जेएन मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो उनके द्वारा देखा गया सामान्य मरीजों की तरह उस बिटिया का इलाज चल रहा है लेकिन, जो सुविधा सरकार और प्रशासन के द्वारा उस परिवार को दी जानी चाहिए थी वह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

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'एक करोड़ की आर्थिक मदद दे सरकार'

पीड़ित परिवार से मुलाक़ात के बाद सपा विधायक ने कहा कि वो इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने पेश करेंगे. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और सुरक्षा मुहैया कराने की माँग की. इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की भी माँग की. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बन सके.

अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र में रेप कांड को लेकर सियासत तेज है. हर रोज यहां मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है.

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