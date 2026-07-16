यूपी में गर्मी और उसम से बेहाल हुए लोग, आज 27 जिलों में अलर्ट, जानें कब होगी झमाझम बारिश

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम मिलाजुला बना हुआ है. बीते कुछ दिनों से जहां मानसून कमजोर होने की वजह से धूप निकल रही है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बारिश हो रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में जल्द ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है. जिसके बाद पूर्वांचल में झमाझम बारिश होगी.

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस दौरान वाराणसी, गोरखपुर समेत 34 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं जबकि लखनऊ समेत 27 जिलों में आज मौसम गर्म और उमस भरी स्थितियां रहेंगी. ऐसे में लोगों को चिपचिपी गर्मी से परेशानी हो सकती है.

वाराणसी से गोरखपुर तक होगी बारिश

यूपी में आज वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. जबकि रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर और बस्ती में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

लखनऊ में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से बादल छाए हैं और मौसम उमस भरा बना हुआ है. दोपहर बाद जनपद में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती हैं. इसके अलावा हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, कौशांबी, चित्रकूट में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान हैं. यहां गर्मी और उमस का भी यलो अलर्ट है.

हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर में भी आज मौसम गर्म और उमस रहने का अनुमान है.

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19 जुलाई से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले दो दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. इसके बाद प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर दिखाई देगा और 19 जुलाई से प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है. बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में भी कमी आएगी. दो दिन बाद अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री तक की गिरावट होने का अनुमान है.

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