'असली रंग बदलने का काम तो...', CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार
Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गिरगिट वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि असली रंग बदलने का काम तो बीजपी वाले लोग करते हैं.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ख़ुद महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहती है. ये उनकी नकारात्मक सोच हैं. वहीं सीएम योगी गिरगिट वाले बयान पर भी सपा मुखिया ने पलटवार किया और कहा कि असली गिरगिट का काम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं.
सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी बीजेपी इस कोशिश में है और ये साबित करना चाहते हैं कि पूरा विपक्ष आरक्षण के खिलाफ है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती. जब लोक सभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था तो सभी विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था. लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव के बीच सदन बुलाया ताकि विपक्षी दल चुनाव प्रचार ना कर सके.
महिला आरक्षण को लेकर साधा निशाना
सपा मुखिया ने कहा कि ये सब जान बूझकर महिला आरक्षण बिल के पीछे परिसीमन बिल लाना चाहते थे. ये लोग पिछले कई वर्षों से ये डाटा इकट्ठा करवा रहे हैं. सच्चाई ये है कि बीजेपी महिला आरक्षण नहीं देना चाहती और इनकी नकारात्मक सोच है.
सीएम योगी के गिरगिट वाले बयान पर पलटवार
सीएम योगी के सपाईयों को गिरगिट कहने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की भाषा देखिए वो सदन में कहते हैं गिरगिट....गिरगिट को करीब से देखा है कि उनका कौन सा रंगा है? असली गिरगिट का काम तो बीजेपी वाले कर रहे. असली बदलने का काम तो उन्होंने ख़ुद ही किया है. इस प्रदेश में अन्याय कितना हो रहा है.
दरअसल सीएम योगी ने मंगलवार को यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी को गिरगिट बताया था. उन्होंने कहा कि आप लोगों का आचरण देखकर तो गिरगिट भी शरमा जाए कि कौन आ गया है. संसद में क्या आचरण था और यहां पर कैसे आचरण है, वो भी शरमा जाएगा कैसे रंग बदला जाए. सीएम योगी ने कहा कि यहां ये महिला आरक्षण की माँग कर रहे हैं तो फिर संसद में इसका विरोध क्यों किया था.
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'देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा'
बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ में एक प्रेसवार्ता, जिसमें उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध भिक्षुओं से कहूंगा ये संकट का समय है, कुछ लोग भारत के संविधान और लोकतंत्र को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भरोसा दिलाता हूं कि चाहे लूमिनी या कुशीनगर की धरती हो, हम बुद्ध के सभी स्थानों पर विकास का काम कराएंगे.
अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हरदोई में बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हमने हरदोई में कोई कारखाना नहीं लगाया मै उनको बताना चाहूंगा कि PEPSICO का सबसे बड़ा प्लांट समाजवादी सरकार ने हरदोई में लगाया है. बस दिक्कत ये है कि उसमें छोटा फेंटा नहीं बनता है. उद्घाटन के बाद ही गंगा एक्सप्रेसवे बंद करवा दिया. बरसात आते ही क्या होगा?
एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर की वजह से महंगाई बढ़ती है. अब देखिए और क्या-क्या महंगा होता है. लेकिन, ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होता है. पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने का कि यूपी उपचुनाव में पुलिस ने जो ट्रायल किया था उसको पूरी तरह से बंगाल में लागू कर दिया. यहां बंदूक के दम पर वोटर को रोका, इसके बावजूद भी ममता दीदी जीतेंगी.
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