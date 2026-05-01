देशभर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. बढ़ी हुई कीमतें आज एक मई से ही लागू हो गई है. जिस पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. राजभर ने कहा कि सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं.

ओम प्रकाश राजभर ने आज पत्रकारों से बात करते हुए एलपीजी सिलेंडर से लेकर पश्चिमी बंगाल में ईवीएम को लेकर टीएमसी पार्टी द्वारा लगाए आरोपों पर भी खुलकर बात की. ओम प्रकाश राजभर ने गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर कहा कि अभी बिजनेस करने वालों की सिलेंडर जो व्यापार करने वाले हैं उनका मंहगा हुआ है लेकिन, घरेलू एलपीजी गैस के दाम तो तो यथावत है.

टीएमसी के आरोपों पर बोले राजभर

वहीं पश्चिम बंगाल में ईवीएम को लेकर टीएमसी द्वारा लगाए आरोपों पर राजभर ने कहा कि "जब भी कोई व्यक्ति चुनाव हारता है तो ईवीएम को दोष लगाता है, जब जीत जाता है तो ईवीएम का दोष खत्म हो जाता है. चुनाव आयोग सही कह रहा है कि जब कोई पार्टी हारती है तो तरह-तरह के आरोप लगाता है. कहीं ईवीएम खराब है..कहीं मतगणना स्ट्रान्ग रूम गड़बड़ है ये हारने वाले लोग आरोप लगाया है.

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राजभर ने कहा कि वो भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे यूपी चुनाव के दौरान काउंटिंग में उनके एजेंट रहे, काउंटिंग सही सलामत तरीके से हो सके. राजभर ने कहा कि इसके लिए हमारी पार्टी की ओर से बैठक करके तैयारी की जा रही है.

कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी

बता दें कि ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह बढ़ते संकट के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने एक मई से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 993 रुपये की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है. जिसके बाद 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3071.5 रुपये हो गई है. वहीं पाँच किलों के सिलेंडर के दाम में 261 रुपये बढ़ाए गए हैं.

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