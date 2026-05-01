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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Census 2027: यूपी में कैसे आप खुद ऑनलाइन भर सकते हैं जनगणना का फॉर्म, समझें स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

UP Census 2027: यूपी में कैसे आप खुद ऑनलाइन भर सकते हैं जनगणना का फॉर्म, समझें स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

UP Census 2027 Self Enrolment: उत्तर प्रदेश में सात मई से स्व गणना शुरू हो रही है, जिसमें लोग ऑनलाइन जाकर खुद जनगणना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसका तरीका भी बेहद आसान है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 May 2026 02:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. पहले चरण (मकान सूचीकरण) की प्रक्रिया 22 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक आयोजित की जाएगी. जबकि आम नागरिक 7 मई, 2026 से 21 मई, 2026 तक स्व-गणना यानी (self-enumeration) पोर्टल के माध्यम से खुद अपना डेटा भर सकेंगे, जो पूरी तरह डिजिटल होगा. 

जो लोग स्वयं ही ऑनलाइन जनगणना में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए परिवार का मुखिया या घर को कोई भी सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने घर या व सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं दे सकता है. एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही लॉग किया जा सकता है. जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया के नाम से होगी. परिवार के मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता. 

घर बैठे खुद ऐसे भरे जनगणना का फॉर्म

स्व-गणना के लिए सबसे पहले नागरिकों को निर्धारित वेबसाइट https://se.census.gov.in⁠ पर जाना होगा. इसके बाद अपने State या UT का चयन कर कैप्चा भरना होगा. इसके बाद वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी, जिस पर आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. 

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पहले पेज पर परिवार का मुखिया अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा. जिसके बाद वो अपनी भाषा का भी चुनाव कर सकते हैं. जिसके बाद ओटीपी से सत्यापन होगा. ओटीपी भरने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिस पर अपना जिला, शहर, गाँव की जानकारी भरनी होगी साथ ही घर की लोकेशन मैप पर चिन्हित करनी होगी जो मैप पर दिख रहे मार्कर के जरिए दी जाएगी. 

प्रश्नावली में भरने होंगे सभी जवाब

रजिस्ट्रेशन के बाद बाद स्व-गणना प्रश्नावली का पेज खुल जाएगा. इस पेज पर जनगणना में पूछे जाने वाले सभी सवाल होंगे, जिनके जवाब विकल्प के आधार पर दिए गए हैं. सही ऑप्शन पर क्लिक कर जिसके पर आप जानकारी दे सकते हैं. जैसे मकान का प्रकार क्या है, बिजली, पानी और शौचालय की सुविधाएं, परिवार के सदस्य, टीवी, मोबाइल व अन्य संपत्ति की जानकारी देनी होगी.

फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरे. अगर कोई प्रश्न या जानकारी छूट गई तो सिस्टम ख़ुद ही आपको संकेत देगा. सभी विवरण भरने के बाद एक फिर से चेक करें कि जानकारी सही दी गई या नहीं. अगर कोई गलती है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं. इसके बाद ड्राफ्ट भरें और पूरा चेक करके के बाद अंतिम रूप से जमा करें.

फॉर्म भरने के बाद मिलेगी 11 अंकों की आईडी

फॉर्म जमा करने के बाद एक 11 अंकों की एक आईडी जनरेट होगी, जो आपको एसएमएस पर भी भेजी जाएगी. जब जनगणना अधिकारी आपके घर पहंचे तो ये आईडी उनके साथ साझा की जा सकती है. जिसके बाद आपको दोबारा जानकारी नहीं देनी पड़ेगी. इस आईडी से ही पूरी जानकारी जनगणना अधिकारी को मिल जाएगी. 

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Published at : 01 May 2026 02:08 PM (IST)
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