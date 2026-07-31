'धर्म के पैसे चुराने का महापाप माफ नहीं', अखिलेश यादव ने साधा निशाना

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की चौतरफा घेराबंदी में जुटी हैं. सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा से लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हमले कर रही है. इसी क्रम में सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हम धर्म के नाम पर पैसे चुराने के महापाप को कभी माफ नहीं करेंगे.

चंदा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 'भाजपा ‘अवध एक्सप्रेस’ से सत्ता में आई थी, ‘अयोध्या एक्सप्रेस’ से उसकी वापसी तय है.

दानपात्र में हाथ डालनेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथियों के ख़िलाफ़ ‘दानपात्र’ के साथ सपा के सांसदों ने संसद के सामने जो सांकेतिक प्रदर्शन किया, उसे देखकर शर्मिंदगी में डूबे भाजपाई लोग, सबसे निगाह चुराकर चुपके से आते-जाते देखे गए.

जनता कह रही है, हम उदार हृदय भारतीय लोग, भाजपाइयों की सौ क्या हज़ार चोरी भी माफ़ कर देते लेकिन धर्म के पैसे चुराने का महापाप हम कभी माफ़ नहीं करेंगे. जनता ये भी कह रही है कि जो भगवान के नहीं हुए, वो हमारे क्या होंगे. जो भाजपा का साथी, वो रामघाती-महापापी!'

सपा ने संसद में किया अनोखा प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी ने बुधवार और गुरुवार को लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था, जहां सपा सांसद सिर पर दानपात्र रखकर सांसदों से चंदा मांगते हुए दिखाई दिए. इस दौरान सपा व अन्य विपक्षी दलों ने 'चंदा चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए. अखिलेश यादव ने इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो भी अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया है.

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का दावा किया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. ये मामला सामने आने के बाद से लगातार सपा इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर बनी हुई है. अखिलेश यादव भी दान चोरी मामले पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.

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