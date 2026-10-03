सपा ने बदले शिक्षक MLC के दो प्रत्याशी, BJP के बागी संजयन त्रिपाठी को दिया टिकट

समाजवादी पार्टी ने शिक्षक खंड MLC चुनाव को लेकर अपने दो प्रत्याशियों में बदलाव किया है. पार्टी ने गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व घोषित प्रत्याशी कमलेश यादव की जगह संजयन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शशांक यादव की जगह डॉ. आकाश अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से उम्मीदवार बनाए गए संजयन त्रिपाठी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए थे. उनकी जगह पार्टी ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया था. टिकट नहीं मिलने पर संजयन ने निर्दलीय नामांकन किया था. हाल ही में उन्होंने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा भी हटा दिया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

पूर्व विधायक ने संजयन त्रिपाठी की सपा अध्यक्ष से कराई मुलाकात

शुक्रवार को चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने संजयन त्रिपाठी की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कराई थी. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) रात में ही उम्मीदवार कमलेश यादव को पार्टी दफ्तर बुला लिया था. इसके अगले दिन शनिवार को संजयन त्रिपाठी सपा में शामिल हो गए हैं. इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया. सपा के इस फैसले के बाद गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

यूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट

आगरा शिक्षक सीट पर भी बदला प्रत्याशी

समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर शिक्षक खंड के अलावा आगरा शिक्षक खंड पार्टी के उम्मीदवार को बदला है. पार्टी ने पहले शशांक यादव को उम्मीदवार बनाया था. अब उनकी जगह पूर्व एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल को टिकट दिया गया है. पार्टी पदाधिकारी का कहना है कि दोनों प्रत्याशियों की सहमति से ही टिकट में बदलाव किए गए हैं.

सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा