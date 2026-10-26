'मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं...', नवदीप रिणवा के सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर त्रुटियों की पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा होने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी.

यूपी सीईओ नवदीप रिणवा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मण्डलायुक्त को रोल प्रेक्षक के रूप में सघन पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करना होगा. अगर मतदाता सूची में गड़बड़ होती है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. इसके साथ ही कम्प्यूटर सहायकों द्वारा फार्मो की फीडिंग किये जाने पर रोक लगाई गई है. SIR की समाप्ति की तिथि 10 अप्रैल, 2026 से अब तक कम्प्यूटर सहायकों द्वारा फीड किए गए समस्त फामों की अनिवार्य रूप से जाँच की जाए.

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वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर चुनाव आयोग सख्त

सीईओ नवदीप रिणवा ने शनिवार को 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की तैयारियों को लेकर सभी मण्डलायुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं कम्प्यूटर सहायकों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मतदाता सूची को लेकर सभी राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया से मिली शिकायतों की जांच में मिली गलतियों की पुनरावृत्ति न हो. सभी अधिकारियों का ERONET का अपना लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड किसी से भी साझा न किये जाने की हिदायत दी गई.

जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी तय

सीईओ ने कहा कि SIR की समाप्ति की तिथि (10 अप्रैल, 2026) से लेकर अब तक कम्प्यूटर सहायक द्वारा फीड किये गये फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 की जांच अवश्य करा ली जाय जिससे की पीलीभीत जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो. यदि इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी.

इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी का शिथिल पर्यवेक्षण मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा. मण्डलायुक्तों का रोल प्रेक्षक (Roll Observer) के रूप में दायित्व निर्धारित है ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने मण्डल के सम्बन्धित जिलों में मतदाता सूची के कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें. इस कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी.

भौतिक रूप से प्राप्त आवेदन फार्मों की फीडिंग का कार्य कम्प्यूटर सहायक से कदापि न कराया जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भौतिक रूप से प्राप्त समस्त फार्म बूथ लेवल अधिकारी द्वारा ही बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज किये जाएं. भौतिक रूप में प्राप्त सभी फार्मों को सुरक्षित रखा जाए.

शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश

सीईओ ने निर्देश दिए कि समस्त अधिकारीगण पासवर्ड पॉलिसी के तहत अपना पासवर्ड तत्काल परिवर्तित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने बुलन्दशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित डुप्लीकेट मतदाताओं से सम्बन्धित शिकायतों को समय से प्रेषित नहीं करने पर भी नाराजगी जताई और जल्द निस्तारण के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ECINET एप तथा https://voters.eci.gov.in पोर्टल पर नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा Book A Call With BLO के अन्तर्गत नागरिको से प्राप्त कोई भी कॉल रिक्वेस्ट 48 घण्टे से अधिक समय से लंबित न रहे. बीएलओ द्वारा मतदाताओं से कोई सम्पर्क किए बिना ही नागरिक अनअवेलेबल (Unavailable) का विकल्प का चयन किये जाने तथा नागरिकों से प्राप्त कॉल रिक्वेस्ट का उत्तर समय से न दिए जाने से उनको हुई असुविधा की शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

अनुपस्थित रहने वाले BLO पर भी सख्ती

24 अक्टूबर को विशेष अभियान दिवस के संबंध में बीएलओ के समय से बूथ पर न पहुंचने, अनुपस्थित रहने आदि से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए अनुपस्थित रहे बीएलओ से सम्बन्धित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है. इस सम्बन्ध में आगाह किया गया कि आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान आयोजित किये जाने वाले विशेष अभियान दिवसों में इस तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति क्षम्य नहीं होगी.

मतदाता सूची में विद्यमान समस्त दोहरी प्रविष्टियों को समय से हटाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं. आगामी SSR में प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियाँ न रहें. इस हेतु ससमय समस्त कदम उठाये जायें.