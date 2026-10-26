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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब हर जातिगत विवाद में नहीं लगेगा SC-ST एक्ट, इलाहाबाद HC का अहम फैसला

अब हर जातिगत विवाद में नहीं लगेगा SC-ST एक्ट, इलाहाबाद HC का अहम फैसला

न्यायमूर्ति संतोष राय की पीठ ने अमरनाथ चौधरी की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत दी. यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 26 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति या जनजाति से होने के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता. मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों का स्पष्ट होना भी जरूरी है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर में जाति के आधार पर अपमानित करने या जातिसूचक अपशब्दों के इस्तेमाल का स्पष्ट आरोप नहीं है, तो केवल इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. अदालत ने मामले के तथ्यों और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर यह टिप्पणी की.

अमरनाथ चौधरी को एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत

न्यायमूर्ति संतोष राय की पीठ ने अमरनाथ चौधरी की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत दी. यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था. अपील में विशेष न्यायाधीश की ओर से मामले का संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी.

फर्जी जाति प्रमाणपत्र की शिकायत के बाद मारपीट का आरोप

मामले में आरोप था कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र को लेकर शिकायत किए जाने के बाद मारपीट की गई. इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर में जाति के आधार पर अपमानित करने के आरोप को स्पष्ट नहीं पाया और इसी आधार पर इस अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप को खत्म कर दिया.

मारपीट के मामले में जारी रहेगी कानूनी कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश से अमरनाथ चौधरी को एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा आपराधिक मामला खत्म हो गया. अदालत के आदेश के अनुसार, मारपीट से जुड़े आरोपों पर मुकदमा जारी रहेगा.

कुल मिलाकर, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए मामले में लगाए गए आरोपों और कानूनी प्रावधानों की शर्तों का पूरा होना जरूरी है. इस मामले में जातिसूचक अपमान का स्पष्ट आरोप नहीं पाए जाने पर अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई को निरस्त कर दिया, जबकि मारपीट के आरोपों को बरकरार रखा.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS SC ST Act
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