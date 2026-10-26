अब हर जातिगत विवाद में नहीं लगेगा SC-ST एक्ट, इलाहाबाद HC का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति या जनजाति से होने के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता. मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों का स्पष्ट होना भी जरूरी है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर में जाति के आधार पर अपमानित करने या जातिसूचक अपशब्दों के इस्तेमाल का स्पष्ट आरोप नहीं है, तो केवल इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. अदालत ने मामले के तथ्यों और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर यह टिप्पणी की.

अमरनाथ चौधरी को एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत

न्यायमूर्ति संतोष राय की पीठ ने अमरनाथ चौधरी की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत दी. यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था. अपील में विशेष न्यायाधीश की ओर से मामले का संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी.

फर्जी जाति प्रमाणपत्र की शिकायत के बाद मारपीट का आरोप

मामले में आरोप था कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र को लेकर शिकायत किए जाने के बाद मारपीट की गई. इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर में जाति के आधार पर अपमानित करने के आरोप को स्पष्ट नहीं पाया और इसी आधार पर इस अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप को खत्म कर दिया.

मारपीट के मामले में जारी रहेगी कानूनी कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश से अमरनाथ चौधरी को एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा आपराधिक मामला खत्म हो गया. अदालत के आदेश के अनुसार, मारपीट से जुड़े आरोपों पर मुकदमा जारी रहेगा.

कुल मिलाकर, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए मामले में लगाए गए आरोपों और कानूनी प्रावधानों की शर्तों का पूरा होना जरूरी है. इस मामले में जातिसूचक अपमान का स्पष्ट आरोप नहीं पाए जाने पर अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई को निरस्त कर दिया, जबकि मारपीट के आरोपों को बरकरार रखा.