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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा

सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान! RLD ने किया बड़ा दावा

इमरान मसूद को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर RLD प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में तनाव और सीट बंटवारे को लेकर खींचतान का दावा किया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Oct 2026 02:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है. राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर तंज कसा है. उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है.

रोहित अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और 150 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है. उनके इस बयान के बाद सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

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इमरान मसूद के बयान पर उठाए सवाल

रोहित अग्रवाल ने इमरान मसूद के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि इमरान मसूद किसके इशारे पर बोल रहे थे. उन्होंने सपा के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष का भी दावा किया.

रालोद प्रवक्ता के मुताबिक, समाजवादी पार्टी में लंबे समय से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि सपा के कुछ कार्यकर्ताओं की सोच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और ऐसे में कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता करने की जरूरत नहीं है.

गठबंधन की रस्सी में बढ़ता तनाव

रोहित अग्रवाल ने कांग्रेस और सपा के रिश्ते पर तंज कसते हुए इसे गठबंधन की रस्सी में बढ़ते तनाव जैसा बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि अब पहले क्या होगा. समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ेगा या फिर दोनों दलों के गठबंधन में दरार आएगी?

उन्होंने सपा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को ‘एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई’ जैसा बताया. उनके मुताबिक, एक तरफ पार्टी के सामने अपने कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों की नाराजगी से निपटने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का सवाल है.

सत्ता को लेकर खींचतान का लगाया आरोप

रोहित अग्रवाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस और सपा के बीच आपसी तनाव और असमंजस का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि जनता दोनों दलों के राजनीतिक इरादों को समझ चुकी है.

रालोद प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है और जनता की सेवा उनके एजेंडे में प्राथमिकता पर नहीं है.

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इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सामने आए इस बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति को लेकर बयानबाजी अभी और तेज हो सकती है. खासकर सीटों के बंटवारे का मुद्दा आने वाले समय में सपा और कांग्रेस के रिश्तों के लिए अहम रहने वाला है.

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Published at : 03 Oct 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RLD SAMAJWADI PARTY CONGRESS
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