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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट

यूपी में 15 IAS और 23 PCS अफसरों के तबादले हुए, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया हैं. शासन के आदेश पर 15 आईएएस और 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. चुनाव से पहले इसे अहम क़दम माना जा रहा है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 03 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासिनक फेरबदल किया गया है. जिसके तहत 15 आईएएस और 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं. इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. जिनमें खनन सचिव माला श्रीवास्तव से सचिव खनन का प्रभार ले लिया गया है. उन्हें निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की जिम्मेदारी दी गई है. 

पंचायती राज के निदेशक आईएएस अधिकारी अमित सिंह को हटाकर हरिप्रताप शाही को निदेशक पंचायती राज बनाया गया है. अमित सिंह को प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ पद का कार्यभार दिया गया है. आईएएस अधिकारी राकेश कुमार सिंह को अपर आयुक्त आवास विकास परिषद भेजा गया है. नीरज शुक्ला प्रबंध निदेशक पीसीएफ बनाए गए है. आईएएस डॉक्टर चंद्र भूषण अपर निदेशक RUPAAM बनाए गए है. 

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ध्रुव खाडिया को जौनपुर से मुख्य विकास अधिकारी मऊ बनाया गया है. विवेक कुमार श्रीवास्तव सदस्य राजस्व परिषद प्रयागराज, नरेंद्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर बनाए गए हैं. उज्जवल कुमार विशेष सचिव खनन बनाए हैं. आईएएस जे रीभा एमडी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, सचिन कुमार सिंह विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, प्रकाश बिंदु सचिव चिकित्सा शिक्षा, अर्चना गहरवार कुलसचिव AKTU लखनऊ और रीना सिंह कुलसचिव KGMU बनाई गईं हैं. 

23 पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला

आईएएस अधिकारियों के अलाव 23 पीसीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र किया गया है. इनमें चंदेश कुमार मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया, ज्ञानेंद्र विक्रम, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) संत कबीर नगर, लवी त्रिपाठी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर, राजेश कुमार अपर नगर आयुक्त मेरठ, पुष्पेंद्र पटेल अपर जिलाधिकारी रामपुर, अर्पित गुप्ता, कुलसचिव बांदा कृषि विश्वविद्यालय, विजय शंकर कुल सचिव महात्मा बुद्ध कृषि विद्यालय बने हैं. 

अभिनव कन्नौजिया संयुक्त दुग्ध आयुक्त, बृजेश कुमार सिंह सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, शिवानी सिंह अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) जालौन, प्रेम चंद्र मौर्य अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़, रामजी मिश्रा अपर जिलाधिकारी लखनऊ, राजेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी हरदोई, प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी मुरादाबाद, बृजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी बनाए गए हैं. 

अनिरुद्ध प्रतीप सिंह उपनिदेशक यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, किंशुक श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत रखा गया है. संगीता देवी अपर जिलाधिकारी अलीगढ़, गंभीर सिंह को अपर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, नरेंद्र सिंह को अपर जिलाधिकारी आजमगढ़, आदित्य कुमार प्रजापति को अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ, अमित कुमार को उपनिदेशक, यूपी कृषि उत्पादन मंडी और मयंक कुंडू को उपजिलाधिकारी मुरादाबाद बनाया गया है.

Published at : 03 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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