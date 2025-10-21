'जो दीये जलाते हैं, वे कुछ भी जला सकते हैं', दिवाली पर आजम खान का विवादित बयान

सीतापुर जेल से छूट कर आए रामपुर के सपा नेता आजम खान ने दिवाली पर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा जो लोग दीये जलाते हैं, वे कुछ भी जला सकते हैं. सपा नेता ने कहा कि दीये जलाये नहीं, रोशन किए जाते हैं. आजम खान ने कहा कि जो लोग दीये रोशन करते हैं, उनका मकसद उजाला करना, ठंडक देना और नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है. सपा नेता ने कहा कि उन्हीं लोगों का वो सम्मान करते हैं और उन्हीं लोगों से वो मोहब्बत भी करते हैं.

आजम ने दिवाली को लेकर दी प्रतिक्रिया

आजम खान ने अपने बयान में कहा, "दिवाली के इस पर्व पर दीये जलते नहीं है, दीये रोशन होते हैं. वो लोग जो दीये जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं. लेकिन जो लोग दीये रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है. नफरत के अंधेरे को मिटाना होता है. वो ही लोग मेरे लिए काबिल-ए-कद्र हैं. मैं उनकी सराहना भी करता हूं और मोहब्बत भी करता हूं."

लंबे समय बाद जेल से बाहर हैं आजम खान

सपा नेता आजम खान 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं. फिलहाल वह अपने घर हैं. उनसे मिलने के लिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं. जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता सुर्खियों में हैं. बाहर आने के बाद आए दिन उनका कोई न कोई बयान सुर्खियों में बना रहता है.

आजम खान से मिले थे अखिलेश यादव

बता दें, सपा नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तल्खियों की भी खबरें सामने आई थीं. जब आजम खान जेल से बाहर आए तो 8 अक्टूबर को सपा चीफ उनसे मिलने रामपुर पहुंचे. आजम खान के घर पर दोनों की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में फैली सभी अफवाहों पर विराम लग गया.