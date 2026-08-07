गोंडा में हादसा, बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम से लौट रही स्कूल बस पलटी

उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा उस समय टल गया, जब पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की 'सत्यमेव जयते रैली' से लौट रही एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में बस में सवार कुछ लोग चोटिल हो गए. हादसे के वक्त बस में 33 बच्चे सवार थे. गनीमत ये रही कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है.

ये हादसा नंदिनी नगर शूटिंग रेंज के पास हुआ, जहां बहराइच जा रही एक बस नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 'सत्यमेव जयते रैली' में शामिल होकर लौट रही थी. बताया जा रहा है कि बस कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह की ओर से रैली के लिए लाई गई थी. बस में करीब 30 से 40 लोग सवार थे. शूटिंग रेंज के पास बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी होने से बस अनियंत्रित हो गई.

फिसलन के चलते अनियंत्रित होकर पलटी बस

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद उन्होंने लोगों को बचाने का काम किया. स्थानीय लोगों ने बस में फंसे बच्चों, महिलाओं और अन्य यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई.

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हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें

दुर्घटना में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें और खरोंचें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. पुलिस ने क्रेन की सहायता से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पलटी बस को सड़क से हटवाया, जिससे यातायात सामान्य हो सका. इसके बाद बस को बहराइच के लिए रवाना कर दिया गया.

हादसे में घायल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज ले जाकर उपचार कराया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. सभी यात्री सुरक्षित हैं. जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

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