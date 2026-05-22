उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती बढ़ गई हैं. राजधानी लखनऊ में तो बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं. सपा मुखिया ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में सिर्फ कीमतें बढ़ रही है सप्लाई नहीं.

बिजली कटौती को लेकर भाजपा पर निशाना

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा- 'बिजली के नये प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में. मुँह से ये कह ही देते ‘3x660 SUPERCRITICAL THERMAL POWER PLANT’ तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती.

भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ़ ‘मांग’ बढ़ रही है या ‘दाम’ बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं. भाजपा राज, यूपी ख़स्ताहाल!' अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के साथ लखनऊ में बिजली कटौती से परेशान लोगों के प्रदर्शन करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें लोग भाजपा सरकार के विरोध नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं.

बिजली के नये प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुँह से ये कह ही देते ‘3x660 SUPERCRITICAL THERMAL POWER PLANT’ तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती।



भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ़ ‘माँग’ बढ़ रही है या ‘दाम’ बढ़… pic.twitter.com/iQD5HMSmwO — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 22, 2026

मायावती ने की बिजली आपूर्ति सुधार की अपील

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर निशाना साधा और सरकार से जनहित में व्यापक कदम उठाने की माँग की. मायावती ने एक्स पर लिखा- 'उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम अपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर ग़रीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है तथा इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में भी काफी व निरन्तर रहती है.

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम अपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर ग़रीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है तथा इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में… — Mayawati (@Mayawati) May 22, 2026

अतः सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति सम्बंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुये ज़रूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे। इसके साथ ही, नये पावर प्लाण्ट आदि के माध्यम से भी आगे के लिये बिजली आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे तो यह व्यापक जनहित में उचित होगा.'

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