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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राजा कंस का महल था, आज नमाज पढ़ी जा रही है', यूपी में एक और मस्जिद पर विवाद, पासी समाज किया दावा

'राजा कंस का महल था, आज नमाज पढ़ी जा रही है', यूपी में एक और मस्जिद पर विवाद, पासी समाज किया दावा

Raja Kansa Fort Controversy: पासी समाज का दावा है कि लखनऊ गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 11वीं शताब्दी के अंतिम दौर में काकोरी और आसपास का क्षेत्र राजा कंसा के प्रभाव में था.

By : विवेक राय | Updated at : 22 May 2026 12:56 PM (IST)
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राजधानी लखनऊ के मलीहाबादी में एक मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर विवाद छिड़ गया है. पासी समाज का दावा है की ये महाराजा कंस का किला था. इसके अंदर पहले पूजा-अर्चना हुआ करती थी लेकिन, अब यहां नमाज पढ़ी जा रही है. इस बाबत पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र लिखा है और इसे पुनर्जीवित करने की मांग की है. 

पासी समाज का दावा है कि लखनऊ गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 11वीं शताब्दी के अंतिम दौर में काकोरी और आसपास का क्षेत्र राजा कंस के प्रभाव में था. गजेटियर के अनुसार जब सालार मसूद गाजी दिल्ली की ओर से अवध क्षेत्र में बढ़ा, तब राजा कंस ने उसका सामना किया.

लखनऊ गजेटियर में भी राजा कंसा का जिक्र

कांसमंडी और काकोरी क्षेत्र को सालार मसूद और स्थानीय राजाओं के संघर्ष का प्रमुख केंद्र माना गया है. अंग्रेजी गजेटियर में यह भी दर्ज है कि कांसमंडी के आसपास सालार मसूद के दो सेनापति सैय्यद हातिम और खातिम को राजपासी राजा कंस ने मौत के घाट उतार दिया.

स्थानीय परंपराओं और क्षेत्रीय इतिहास में राजा कंस को अवध की धरती पर विदेशी आक्रमण का प्रतिरोध करने वाले योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. 

वर्तमान समय में कांसमंडी के किले और उसके अंदर बने शिव मंदिर को मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया है. शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज के लोग किले में नमाज पढ़ने आते हैं. किले के अंदर नई कब्र बना दी गई है और उर्दू में शिलापट्ट भी लगा दिया गया हैं. 

सीएम योगी को चिट्टी लिखकर की मांग

सूरज पासवान ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में कहा कि इस तरह से ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. उन्होंने अपील की कि इस किले और शिव मंदिर को तत्काल सरकारी संरक्षण में लिया जाए और इस पर अवैध कब्जा और निर्माण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. 

पासी समाज ने कहा कि अगर महाराजा कंसा पासी का किला और शिव मंदिर शासन प्रशासन द्वारा संरक्षित नहीं किया गया तो लाखन आर्मी और संपूर्ण पासी समाज एवं सर्व मार्शल समाज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगा और इसके लिए शासन व प्रशासन ज़िम्मेदार होगा. 

Published at : 22 May 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Raja Kansa Fort Controversy
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