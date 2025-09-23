ग्रेटर नोएडा पहुंचा रूसी निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल, IITGNL की स्मार्ट टाउनशिप पर जताई रुचि

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा पहुंचा रूसी निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल, IITGNL की स्मार्ट टाउनशिप पर जताई रुचि

Greater Noida News: ACEO प्रेरणा सिंह ने बताया कि मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब (MMLH) और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के लगभग 30 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक संभावनाओं का जायजा लिया. विशेष रूप से, प्रतिनिधिमंडल ने इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (IITGNL) का दौरा किया और यहां के उन्नत और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की.

प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्य श्रीवास्तव और अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा सिंह के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्हें IITGNL की सुविधाओं और विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. श्रीवास्तव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि IITGNL देश की सबसे स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप में से एक है, जिसे प्लग एंड प्ले प्रणाली पर तैयार किया गया है. इस प्रणाली के तहत उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को बहुत कम समय में भूखंड आवंटित किए जाते हैं, और सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध कराई जाती हैं.

ACEO प्रेरणा सिंह ने बताया कि मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब (MMLH) और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है, और इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह परियोजनाएं ग्रेटर नोएडा को और भी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती हैं.

प्रतिनिधिमंडल ने IITGNL के प्लग एंड प्ले सिस्टम, ऑटोमेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, और विद्युत सबस्टेशन जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया. इसके अलावा, उन्होंने हायर कंपनी का भी दौरा किया और वहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया.

व्यावसायिक माहौल और सुविधाओं को सराहा

इस दौरे के बाद, रूसी प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा में निवेश करने की इच्छा जताई और यहां के व्यावसायिक माहौल और सुविधाओं को सराहा. यह यात्रा ग्रेटर नोएडा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, जो शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकती है.

Published at : 23 Sep 2025 10:27 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
