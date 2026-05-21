उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने ड्यूटी पर जा रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया है. दिल दहला देने वाली यह वारदात इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव की है. बदमाशों ने घात लगाकर युवक पर हमला किया. पुलिस इस मामले में की जाँच में जुट गई हैं. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को वैदपुरी गाँव में रहने वाला युवक रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकला था. तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने युवक को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक करीब आधा दर्ज गोलियां दाग दीं. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा.

दिन दहाड़े युवक पर बरसाईं गोलियां

लहूलुहान हालत में युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हैं. परिवार को रो-रोककर बुरा हाल है. हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई हैं. इस हत्याकांड के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है.

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वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ने घटना के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की दो विशेष टीमों का गठन किया है.

पुलिस टीम घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलवारों की पहचान हो सके और ये पता लग सके कि वो कहां से आए थे. पुलिस की टीम दावा कर रही है कि हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड को लेकर अब क़ानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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