हरदोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 साइबर अपराधी गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट में करीब 41 लाख मिले

उत्तर प्रदेश में हरदोई पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 25 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इन अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर सेल और अलग-अलग थानों की पुलिस की ज्वाइंट टीम का गठन किया गया था. साइबर हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और अपराधियों को दबोच लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक सर्किल शाहाबाद आलोक राज नारायण ने कहा, ''साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया. साइबर सेल, सर्विलांस सेल और थाने की टीमों का संयुक्त टीम गठित किया गया. साइबर हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए. एक साथ छापेमारी की गई.''

'साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान'

उन्होंने ये भी कहा कि हरदोई पुलिस का साइबर अपराधियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस अधिकारी ये आगे बताया कि संडीला से एक अभियुक्त के म्यूल अकाउंट से संबंधित 40 लाख 75 हजार रुपये Lien कराए गए.

कहां से कितने साइबर अपराधी गिरफ्तार?

संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना पाली द्वारा 7 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया. थाना सवायजपुर द्वारा 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. थाना कोतवाली शहर द्वारा 1, थाना पचदेवारा द्वारा 2, थाना संडीला द्वारा 1 और थाना कासिमपुर ने 9 अपराधियों को दबोचा गया.

पाली थाने ने किन-किन साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार?

सौरभ सिंह, पुत्र शिशुपाल सिंह, ग्राम बसलिया, हरदोई के निवासी

संजीव, पुत्र गुड्डू, ग्राम भाहपुर, हरदोई के निवासी

रमाकांत, पुत्र बडकाई, ग्राम भाहपुर, हरदोई के निवासी

अंकित, पुत्र छोटेलाल, ग्राम शिवनगर दघेला, हरदोई

अरुण कुमार, पुत्र बालादीन, ग्राम बैजूपुर, हरदोई

सचिन, पुत्र रामसिंह, ग्राम शिवनगर दघेला, हरदोई

अरविंद, पुत्र श्यामसुंदर, ग्राम कस्बा, हरदोई के निवासी