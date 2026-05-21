लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर बीते दिनों बदायूं के हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) एथेनॉल प्लांट में मारे गए मैनेजर हर्षित मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की, राहुल गांधी ने बंद कमरें में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया. इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.

राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान हर्षित मिश्रा के परिजनों ने प्रशासन की ढीली कार्रवाई को लेकर अपनी चिंताएं रखीं. साथ ही हर्षित हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार ने सीबीआई (CBI) जांच कराए जाने की मांग रखी है. राहुल गांधी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है.

बंद कमरे में राहुल गांधी से मिला पीड़ित परिवार

परिवार के सदस्य वैभव मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच के लिए जो एसआईटी (SIT) गठित की गई थी, उसे 16 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. परिवार का आरोप है कि घटना को ढाई महीने बीत चुके हैं लेकिन, एसआईटी की रिपोर्ट न तो सार्वजनिक की गई है और न ही पीड़ित परिवार को इसकी कोई जानकारी दी गई है.

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राहुल गांधी ने परिवार को आश्वस्त किया कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं. नेता प्रतिपक्ष ने न्याय दिलाने और इस जघन्य हत्याकांड के पीछे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हर संभव सहयोग का वादा किया. राहुल गांधी ने कहा कि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है.

क्या था पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के 12 मार्च को दातागंज स्थित HPCL प्लांट के अंदर घुसकर सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. परिजनों का कहना है कि आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई हुई लेकिन, उसकी दुकानों और मकानों पर अब तक बुलडोजर नहीं चला है.

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