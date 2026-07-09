रामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी का लालच देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जॉब दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देते थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 10 हजार रुपये वसूलते थे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड, एक पासबुक और एक चेकबुक बरामद की है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अब तक करीब 15 लाख रुपये की साइबर ठगी की है. दोनों के खिलाफ सात शिकायतें दर्ज हैं और उनके अन्य आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

फर्जी वेबसाइट से नौकरी का झांसा देते थे

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास गंगवार और राजीव के रूप में हुई है, जो बरेली जिले के शीशगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं. दोनों फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को आकर्षक नौकरी का ऑफर देते थे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 10 हजार रुपये की रकम वसूल लेते थे. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

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इनके बाकी मामलों की जांच में जुटी पुलिस

रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि थाना मिलक में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. साथ ही पुलिस इनके आपराधिक इतिहास और साइबर ठगी से जुड़े अन्य मामलों की भी गहन जांच कर रही है.

उधर पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर ठगी के पीड़ितों ने राहत की सांस ली है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गैंग में अभी और लोग भी शामिल हैं और इनका टारगेट बेरोजगार युवक और युवतियां थे, जिन्हें नौकरी की जरूरत होती है और वे आसे से शिकार बन जाते थे. बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे. लेकिन शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने अब दो को गिरफ्तार कर लिया है.

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