रुड़की में भांजे के अंतिम संस्कार में आए मामा की गला रेतकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप

उत्तराखंड के रुड़की में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई हैं, जहां आग में झुलसकर मरे युवक के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे मामा की गला रेतकर हत्या कर दी. ये घटना गुरुवार की बताई जा रही, हत्या के बाद अंतिम संस्कार स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फ़रार हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ख़बर के मुताबिक बुधवार देर रात पश्चिमी अंबर तालाब स्थित बीड़ी सिगरेट के गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें फंसकर गोदाम में काम करने वाले युवक कुणाल की मौत हो गई थी. गुरुवार को जब मृतक कुणाल का अंतिम संस्कार होना था, जिसमें शामिल होने के लिए सहारनपुर से मृतक का मामला सोनू चौहान भी आया था.

अंतिम संस्कार में पहुंचे मामा की हत्या

परिजनों की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, इसी बीच मामा सोनू चौहान और मृतक के चाचा नमन पुंडीर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा तेज हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि नमन ने चाकू निकालकर सड़क पर ही सोनू का गला रेत दिया.

घटना के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप

चाकू लगने के बाद सोनू के गले से ख़ून निकलने लगा और वो बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया, आनन-फानन में लोग उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए जिसके बाद उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा यह घटना न केवल एक परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरी सदमे की वजह बन गई है.

