आजम खान लखनऊ आए...न जाने कितनी यादें संग ले आए, अखिलेश यादव से उनके घर की मुलाकात

समाजवादी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने लखनऊ पहुंचकर सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की है. इस दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ रहे. सपा नेता आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है.

आजम खान से हुई मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-"न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए! ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है." आजम खान और अखिलेश यादव की इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है जो गिले-सिकवे इन नेताओं के बीच थे वो शायद दूर हो चुके हैं. क्योंकि एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दोनों नेताओं के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है.

वहीं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सपा नेता आजम खान ने कहा कुछ हमने हाल ए दिल कहा कुछ उन्होंने कहा. जब राजनितिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की तो बात होती ही है. मैं भी बिहार के चुनाव प्रचार में जाना चाहता हूँ लेकिन अभी के जंगलराज में नहीं जाना चाहता.

दहशतगर्दी के लिए नारे नहीं लगाए जाने चाहिए- आजम खान

वहीं सपा नेता आजम खान ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया जाता है इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए लेकिन दहशतगर्दी के लिए नारे नहीं लगाए जाने चाहिए. अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले से केवल हिन्दुओं को दहशत में लाने के लिए अल्लाह हू अकबर का नारा लगाया जाता है तो वह गलत है लेकिन अगर मुसलमानों को डराने के लिए भी जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो वह भी गलत है.

2027 के चुनावों में हम हिस्सेदार होंगे- आजम खान

इसके साथ ही पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि साल 2027 के चुनावों में हम हिस्सेदार होंगे और मजबूत हिस्सेदार होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझे तो सबसे बड़ा माफिया बता दिया है.