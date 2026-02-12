उत्तराखंड के रुड़की में बड़ा हादसा, गंगनहर में गिरा IIT का छात्र, रेस्क्यू जारी

उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को गंगनहर के किनारे उस समय चीखपुकार मचग गयी, जब आईआईटी रुड़की में एमबीए का छात्र आशीष शुक्ला अचानक नहर में जा गिरा, इससे पहले कोई कुछ समझता वो देखते-देखते आंखों से ओझल हो गया. उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचाया न जा सका. सूचना अपर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने छात्र की तलाश शुरू की, लेकिन पता नहीं लग सका है.

छात्र नहर किनारे दोस्तों के साथ घूमने आया था, और वाराणसी का रहने वाला था. परिजनों को सूचना दे दी गयी, जिसके बाद उनका भी बुरा हाल है. पुलिस के मुताबिक छात्र को तलाशा जा रहा है.

टहलते वक्त फिसला पैर

जानकारी के मुताबिक आशीष शुक्ला दोस्तों के साथ सोलानी पार्क में सुकून के पल बिताने आया था. बताया जा रहा है कि टहलते वक्त अचानक आशीष का पैर फिसला और वो सीधे उफनती गंगनहर में जा गिरा. बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला. किनारे पर खड़े दोस्त चिल्लाते रह गए, लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन देखते ही देखते आशीष लहरों के बीच कहीं गुम हो गया.

हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. गोताखोरों की मदद से नहर के कोने-कोने को खंगाला जा रहा है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आशीष का कुछ पता नहीं चला है.

चेतावनी के बावजूद हो गया हादसा

यहां बता दें कि पुलिस और प्रशासन बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि नहर के किनारे न जाएं, लेकिन ऐसी लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही. वाराणसी में बैठे परिजनों का बुरा हाल है. प्रशासन एक बार फिर अपील कर रहा है नहर किनारे सेल्फी और मौज-मस्ती से बचें, क्योंकि पानी का ये तेज बहाव किसी का दोस्त नहीं है. उसके बावजूद लोग लापरवाही में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं.