Gorakhpur News: अक्सर सरकारी अफसरों की विदाई पर छोटा-सा सम्मान समारोह या साधारण बैठक देखी जाती है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम के JE (जूनियर इंजीनियर) का है, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पार्टी में खूब मस्ती करते नजर आए.

भोजपुरी गानों पर बार डांसर्स ने किया डांस

वीडियो में दावा है कि रिटायरमेंट के मौके पर JE राजकुमार साहब ने गोरखपुर के एक मशहूर होटल में बड़ी धूमधाम से बंपर पार्टी रखी. पार्टी किसी VIP समारोह से कम नहीं दिख रही थी. यह भी दावा किया गया कि वहां कबाब, सबाब और शराब की पूरी व्यवस्था की गई थी. खाना-पीना, सजावट और गेस्ट की एंट्री सब कुछ शाही अंदाज में किया गया था.

सोशल मीडिया पर यह जो वीडियो वायरल हो रहा है बताया जा रहा है कि,



गोरखपुर में नगर निगम के JE राजकुमार ने रिटायर होने के बाद गोरखपुर के मशहूर होटल में बंपर पार्टी रखी थी।



पार्टी पूरी VIP तरीके से रखी गई थी जिसमें कबाब और सबाब के साथ शराब की व्यवस्था की गई थी।



इतना ही नहीं, पार्टी को और शानदार बनाने के लिए बार डांसर को भी बुलाया गया था, जो स्टेज पर भोजपुरी गानों पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर तेज म्यूजिक चल रहा है और बीच में ही JE साहब पूरी मस्ती और नशे में डूबे हुए डांसर के साथ नाच रहे हैं. कई बार तो वे उनके करीब जाकर डांस करते दिखते हैं और बाकी लोग भी तालियां बजाकर माहौल को और हाई बना रहे हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस पार्टी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, रिटायरमेंट पार्टी हो तो ऐसी, तो किसी ने तंज कसा, सरकारी पोस्ट के मजे आखिर दिख ही गए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि निजी जिंदगी है, जो चाहें करें, बस वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए था.

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है, लेकिन यह जरूर है कि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजाकिया मीम्स और कमेंट्स कर रहे हैं.