हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: कबाब-शबाब और शराब! नगर निगम के JE ने रिटारमेंट पर रखी बंपर पार्टी, बार-बालाओं को भी बुलाया

Video: कबाब-शबाब और शराब! नगर निगम के JE ने रिटारमेंट पर रखी बंपर पार्टी, बार-बालाओं को भी बुलाया

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें नगर निगम के रिटायर JE राजकुमार की पार्टी चर्चा में हैं. JE ने होटल में ग्रैंड पार्टी दी, जहां डांसर्स बुलाई गईं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

Gorakhpur News: अक्सर सरकारी अफसरों की विदाई पर छोटा-सा सम्मान समारोह या साधारण बैठक देखी जाती है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम के JE (जूनियर इंजीनियर) का है, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पार्टी में खूब मस्ती करते नजर आए.

भोजपुरी गानों पर बार डांसर्स ने किया डांस 

वीडियो में दावा है कि रिटायरमेंट के मौके पर JE राजकुमार साहब ने गोरखपुर के एक मशहूर होटल में बड़ी धूमधाम से बंपर पार्टी रखी. पार्टी किसी VIP समारोह से कम नहीं दिख रही थी. यह भी दावा किया गया कि वहां कबाब, सबाब और शराब की पूरी व्यवस्था की गई थी. खाना-पीना, सजावट और गेस्ट की एंट्री सब कुछ शाही अंदाज में किया गया था.

इतना ही नहीं, पार्टी को और शानदार बनाने के लिए बार डांसर को भी बुलाया गया था, जो स्टेज पर भोजपुरी गानों पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर तेज म्यूजिक चल रहा है और बीच में ही JE साहब पूरी मस्ती और नशे में डूबे हुए डांसर के साथ नाच रहे हैं. कई बार तो वे उनके करीब जाकर डांस करते दिखते हैं और बाकी लोग भी तालियां बजाकर माहौल को और हाई बना रहे हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस पार्टी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, रिटायरमेंट पार्टी हो तो ऐसी, तो किसी ने तंज कसा, सरकारी पोस्ट के मजे आखिर दिख ही गए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि निजी जिंदगी है, जो चाहें करें, बस वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए था.

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है, लेकिन यह जरूर है कि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजाकिया मीम्स और कमेंट्स कर रहे हैं.

Published at : 04 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
टीम इंडिया की एकमात्र खिलाड़ी जिसको नहीं दिया गया विनिंग मेडल, क्या है वजह, जानिए
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget