हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरमजान 2026: 18 को दिखा चांद तो 19 से शुरू होगा रमजान का मुकद्दस महीना, पहला रोजा होगा सबसे छोटा

रमजान 2026: 18 को दिखा चांद तो 19 से शुरू होगा रमजान का मुकद्दस महीना, पहला रोजा होगा सबसे छोटा

Gorakhpur News: इस्लामी मामलों के जानकार कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर पर माह-ए-रमजान आधारित होता है. ये कैलेंडर हर माह 29 या 30 दिनों का होता है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 11 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

माह-ए-रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है. चांद के दीदार के साथ 19 या 20 फरवरी से पवित्र माह-ए-रमजान शुरु होगा. मुस्लिम घरों व मस्जिदों में रमजान की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. रमजान की रातों में पढ़ी जाने वाली तरावीह की नमाज पढ़ाने वाले हाफिज, कुरआन-ए-पाक दोहरा रहे हैं. रमजान में रोजेदार दिन में रोजा रखेंगे और रात में तरावीह की नमाज पढ़ेंगे. अबकी बार रमजान का पहला रोजा करीब 12 घंटा 51 मिनट का होगा. जो रमजान का सबसे छोटा रोजा होगा. वहीं रमजान का आखिरी रोजा सबसे बड़ा होगा. जो 13 घंटा 37 मिनट का होगा.

माह-ए-रमजान एक बार फिर सर्दियों के मौसम में दस्तक देने जा रहा है. माह-ए-रमजान में इस बार भी रोजा अल्लाह की रहमत से भरा होगा. करीब 22 साल बाद रमजान सर्दी के मौसम में शुरू हो रहा है. रमजान की आमद को लेकर लोगों में उत्साह है. 

हर साल 10 से 12 दिनों का आता है अंतर

इस्लामी मामलों के जानकार कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर पर माह-ए-रमजान आधारित होता है. ये कैलेंडर हर माह 29 या 30 दिनों का होता है. ईस्वी कैलेंडर के मुकाबले इसमें हर साल 10 से 12 दिन का अंतर आ जाता है. इसी कारण रमजान हर साल अलग मौसम में आता है और करीब 33 साल में एक मौसमी चक्र पूरा करता है. इस साल करीब 22 साल बाद गुलाबी सर्दी में रमजान का आगाज हो रहा है. यह सिलसिला अगले 11 साल तक रहेगा. 2037 तक 10 अक्टूबर से 09 नवम्बर के बीच होगा माह-ए-रमजान. इसके बाद बरसात से माह-ए-रमजान की शुरुआत होगी.

इसका सिलसिला भी 11 साल चलेगा. उन्होंने बताया कि साल के बारह माह में रमजान शरीफ सबसे खास महीना होता है. पूरे महीने लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत और अन्य नेक काम करते हैं. इस माह में नेकी करने वालों को बहुत अधिक सवाब मिलता है. रोजेदार अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक अल्लाह की इबादत और जकात व अन्य सदका खैरात करें.

2004 में अक्टूबर और नवम्बर में पड़े थे रमजान

सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार के इमाम हाफिज रहमत अली निजामी ने बताया कि इससे पहले माह-ए-रमजान के रोजे 2004 में अक्टूबर और नवम्बर के बीच गुलाबी सर्दी में हुए थे. पिछले 2005 से 2025 तक अक्टूबर से मार्च के बीच गर्मी और बरसात में गुजरा. मई-जून में शिद्दत की गर्मी वही दूसरी तरफ जुलाई-अगस्त में पसीने से तरबतर रोजेदारों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया. 2004 के बाद पहली बार रमजान गुलाबी ठंडक में पड़ रहा है. इस बार रमजान रोजेदारों के लिए राहत भरा रहने वाला है. ठंड के मौसम में रोजे का समय कम होने से इबादत में सहूलियत रहेगी.

18 फरवरी को चांद की 29 तारीख

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने बताया कि 18 फरवरी को माह-ए-शाबान की 29 तारीख है, इसी दिन माह-ए-रमजान का चांद देखा जाएगा. अगर चांद नजर आ गया तो 19 फरवरी से रमजान शुरु हो जाएगा. अगर चांद नजर नहीं आया तो 20 फरवरी से रमजान शुरु होगा. अगले 11 साल तक रमजान ठंड के मौसम में ही रहेगा. इसका फायदा सिर्फ रोजेदारों को ही नहीं, बल्कि इफ्तार-सहरी से जुड़े दुकानदारों और व्यापारियों को भी मिलेगा. 2026 से 2036 तक रोजेदारों को सूरज की तपिश से राहत मिलेगी.

मुफ्ती-ए-शहर अख्तर हुसैन मन्नानी ने बताया कि मुकद्दस रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नम से आजादी का है. रमजान रहमत, खैर व बरकत का महीना है. इसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं. जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. शैतान जंजीर में जकड़ दिए जाते हैं. नफ्ल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब सत्तर फर्जों के बराबर दिया जाता है. 

मरकजी मदीना जामा मस्जिद रेती के इमाम मुफ्ती मेराज अहमद कादरी ने कहा कि लोगों को माह-ए-रमजान में अपने अंदर के गुस्से को निकाल देना चाहिए. यह एक तरह से प्रशिक्षण का माह होता है. रोजा रखकर दूसरे की भूख का अहसास होता है इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशदिली से रोजा रखें और अल्लाह के इनाम के हकदार बनें. खूब इबादत करें और इस माह-ए-रमजान के फैज से मालामाल हों.

गोरखपुर के लिए सहरी-इफ्तार का समय

  1. 19 फरवरी : सुबह 5:06 बजे : शाम 5:57 बजे, 12 hr 51 m

 

  1. 20 फरवरी : सुबह 5:05 बजे : शाम 5:58 बजे, 12 hr 53 m

 

  1. 21 फरवरी : सुबह 5:04 बजे : शाम 5:58 बजे, 12 hr 54m

 

  1. 22 फरवरी : सुबह 5:03 बजे : शाम 5:59 बजे, 12hr 56m

 

  1. 23 फरवरी : सुबह 5:02 बजे : शाम 5:59 बजे, 12 hr 57m

 

  1. 24 फरवरी : सुबह 5:01 बजे : शाम 6:00 बजे, 12 hr 59m

 

  1. 25 फरवरी : सुबह 5:00 बजे : शाम 6:00 बजे, 13 hr 00 m

 

  1. 26 फरवरी : सुबह 4:59 बजे : शाम 6:01 बजे, 13 hr 02m

 

  1. 27 फरवरी : सुबह 4:58 बजे : शाम 6:02 बजे, 13 hr 04m

 

  1. 28 फरवरी : सुबह 4:57 बजे : शाम 6:02 बजे, 13 hr 05m

 

  1. 01 मार्च : सुबह 4:57 बजे : शाम 6:03 बजे, 13 hr 06m

 

  1. 02 मार्च : सुबह 4:56 बजे : शाम 6:03 बजे, 13 hr 07m

 

  1. 03 मार्च : सुबह 4:55 बजे : शाम 6:04 बजे, 13 hr 09m

 

  1. 04 मार्च : सुबह 4:54 बजे : शाम 6:04 बजे, 13 hr 10m

 

  1. 05 मार्च : सुबह 4:53 बजे : शाम 6:05 बजे, 13 hr 12 min

 

  1. 06 मार्च : सुबह 4:52 बजे : शाम 6:06 बजे, 13 hr 14m

 

  1. 07 मार्च : सुबह 4:51 बजे : शाम 6:06 बजे, 13hr 15m

 

  1. 08 मार्च : सुबह 4:50 बजे : शाम 6:07 बजे, 13hr 17m

 

  1. 09 मार्च : सुबह 4:49 बजे : शाम 6:07 बजे, 13 hr 18m

 

  1. 10 मार्च : सुबह 4:48 बजे : शाम 6:08 बजे, 13 hr 20m

 

  1. 11 मार्च : सुबह 4:46 बजे : शाम 6:08 बजे, 13 hr 22m

 

  1. 12 मार्च : सुबह 4:45 बजे : शाम 6:09 बजे, 13 hr 24m

 

  1. 13 मार्च : सुबह 4:44 बजे : शाम 6:09 बजे, 13 hr 25m

 

  1. 14 मार्च : सुबह 4:43 बजे : शाम 6:10 बजे, 13 hr 27m

 

  1. 15 मार्च : सुबह 4:42 बजे : शाम 6:10 बजे, 13 hr 28m

 

  1. 16 मार्च : सुबह 4:41 बजे : शाम 6:11 बजे, 13 hr 30m

 

  1. 17 मार्च : सुबह 4:40 बजे : शाम 6:11 बजे, 13 hr 31m

 

  1. 18 मार्च : सुबह 4:39 बजे : शाम 6:12 बजे, 13 hr 33m

 

  1. 19 मार्च : सुबह 4:38 बजे : शाम 6:13 बजे, 13hr 35m

 

  1. 20 मार्च : सुबह 4:37 बजे : शाम 6:14 बजे, 13 hr 37m
Published at : 11 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Embed widget