रामपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत

यूपी के रामपुर जनपद के थाना भोट क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में मंगलवार (04 अगस्त) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए थे. इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची.

तालाब में नहाने के दौरान गहरे पाने में जाने से हादसा

जानकारी के अनुसार, वाजिदपुर गांव निवासी दोनों बच्चे अपने साथियों के साथ तालाब में नहा रहे थे. इसी दौरान वे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को तालाब से बाहर निकाला. हालांकि बताया जा रहा है कि तब तक उन दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी.

मासूम बच्चों की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

ग्रामीण तत्काल दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मासूम बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसर गया. मृतक बच्चों के परिजन नूर मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे, तालाब काफी गहरा होने के कारण दो बच्चे पानी में डूब गए. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे.

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिला अस्पताल

भोट क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में मंगलवार (04 अगस्त) की शाम करीब 4 बजे यह हादसा हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही थाना भोट पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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