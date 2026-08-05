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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड5 हजार रुपये की रंजिश में घोंटा जिगरी दोस्त का गला, आरोपी अरेस्ट

5 हजार रुपये की रंजिश में घोंटा जिगरी दोस्त का गला, आरोपी अरेस्ट

Udham Singh Nagar News: ऊधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैम्प इलाके में निर्माणाधीन मकान के पास मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दोस्त ने ही रस्सी से गला घोंटकर हत्या की थी.

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 05 Aug 2026 09:49 PM (IST)
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उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के थाना ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान के पास मिले शव के रहस्य से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है. इस हत्या का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय गणपति ने बताया कि महज 5000 रुपये की चोरी के शक में मृतक के करीबी दोस्त ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बीते 31 जुलाई 2026 को थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिवनगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. उसके सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे. पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पहचान अनिल कुमार (निवासी ठाकुर नगर, थाना ट्रांजिट कैंप) के रूप में की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि अनिल की मौत गला घोंटने से हुई है.

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शराब पार्टी के बाद रची मौत की साजिश

जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन मृतक अनिल ने अपने तीन दोस्तों के साथ आजादनगर में शराब पी थी. कुछ देर बाद दो दोस्त (रोहित और विजय) वहां से चले गए. इसके बाद अनिल का करीबी दोस्त सुनील कुमार उर्फ इक्का (निवासी शिवनगर) उसे एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत शिवनगर स्थित निर्माणाधीन मकान में ले गया. वहां उसने अनिल को और शराब पिलाई. जब वह नशे में धुत हो गया, तो सुनील ने लकड़ी की फन्टी और ईंट से उस पर जानलेवा हमला कर दिया. आखिर में, आरोपी ने मौके पर पड़ी एक रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

महज 5000 रुपये की चोरी का था शक

पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुनील कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि उसे शक था कि अनिल ने उसके 5,000 रुपये चुराए हैं. इसी बात की रंजिश के चलते उसने अपने ही जिगरी दोस्त को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

100 CCTV कैमरे खंगालकर हत्यारे तक पहुंची पुलिस

इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए ट्रांजिट कैम्प थाना पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का गहनता से विश्लेषण किया. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से खून के नमूने और अहम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सुनील की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और ईंट का टुकड़ा भी बरामद कर लिया है, जिन्हें आगे की फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.

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Published at : 05 Aug 2026 09:49 PM (IST)
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