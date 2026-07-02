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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी की बधाई पर अखिलेश यादव का खास अंदाज में धन्यवाद, कहा- हमें अपनी एकता का संकल्प...

राहुल गांधी की बधाई पर अखिलेश यादव का खास अंदाज में धन्यवाद, कहा- हमें अपनी एकता का संकल्प...

UP News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा पीडीए राजनीति से बहुत ऊपर उठकर देश की 95 प्रतिशत उस आबादी के हक-अधिकार, मान-सम्मान और खुशहाली-तरक्की का आंदोलन है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 02 Jul 2026 07:54 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन्मदिन पर बधाई देने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को धन्यवाद दिया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'एक्स' पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई अखिलेश यादव जी. पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे. अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं.'

इस पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'जन्मदिन की बधाई देने के लिए राहुल गांधी को बहुत-बहुत धन्यवाद!' उन्होंने पोस्ट में कहा, 'सामाजिक न्याय का राज लाने में साथ निभाने वाले सब लोगों का स्वागत है. हमें अपनी एकता का संकल्प हर बार दोहराना है और सांप्रदायिक ताक़तों को दबे-छिपे लाभ पहुंचानेवालों के चेहरे से पर्दा हटाना है.'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'पीडीए राजनीति से बहुत ऊपर उठकर देश की 95 प्रतिशत उस आबादी के हक-अधिकार, मान-सम्मान और खुशहाली-तरक्की का आंदोलन है, जो सदियों से हर समाज में शोषित, वंचित, गरीब रहे हैं.' उन्होंने पोस्ट में कहा, 'पीडीए पीड़ा के एकसूत्र से बंधे हैं और पांच प्रतिशत परंपरागत वर्चस्ववादियों के अत्याचार एवं प्रभुत्व के कारण पीढ़ियों से ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ रहे हैं. ‘प्रेम, दया, अपनापन’ पीडीए की एकता का मूल आधार है. वह हर कोई पीडीए में शामिल है, जिसके पास रहम और इंसानियत भरा दिल है.'

अखिलेश के जन्मदिन पर भोजन बांटने और समाज कल्याण के कार्यक्रम

समाजवादी पार्टी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक सपा मुखिया के जन्मदिन पर राज्य भर में पेड़ लगाने के कार्यक्रमों के साथ-साथ रक्तदान शिविर, सामुदायिक भोज, गरीबों को फल और भोजन बांटने और समाज कल्याण के अन्य काम भी किए गए. इस बयान के अनुसार, लखनऊ में सपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी नेताओं विजय सिंह यादव और ममता यादव ने इस मौके पर सामुदायिक भोज का आयोजन किया और साथ ही 'पीडीए ट्री' वितरित किए.

 नरपत खेड़ा में अलग से पेड़ लगाने के कार्यक्रम हुए आयोजित

लखनऊ के नरपत खेड़ा में अलग से पेड़ लगाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सपा महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना चतुर्वेदी ने खेतिहर मजदूरों के साथ नीम, पीपल, बरगद, बेल, तुलसी और पपीते के पौधे लगाए.

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Published at : 02 Jul 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RAHUL GANDHI SAMAJWADI PARTY CONGRESS
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