यूपी में मानसून की दस्तक, आज दिन भर झमाझम बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है. मानसून के सक्रिय होने के बाद बुधवार (1 जुलाई) को दिन भर बारिश का अनुमान है. मानसून के आने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. मंगलवार (30 जून) को मानसून आधे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है. मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए बारिश और गरज-चमक की उम्मीद जताते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है.

यूपी में पूरे दिन मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान काले बादलों से घिरा हुआ नजर आएगा. बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से अब यूपी के लोगों को बारिश और मानसून के आने से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है. दूसरी ओर किसानों को भी फसल के लिए अब पानी की दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा.

यूपी में आज का मौसम (UP Weather Today)

यूपी के कई जिलों में आज बारिश का दौर जारी रहेगा. राज्य के जिला रामपुर, संभल, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक और भारी बारिश के आसार हैं. वहीं यूपी में सुबह 6 बजे तापमान में गिरावट देखी जा रही है. फिलहाल तापमान 28 डिग्री के करीब बना हुआ है. इस समय बारिश के 42 प्रतिशत चांस हैं. मौसम में 87 प्रतिशत की नमी बनी रहेगी. वहीं हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. मौसम में दिन भर बदलाव रहेगा.

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सुबह 9 बजे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की-फुल्की बारिश की उम्मीद है. इस दौरान बारिश की संभावना 35 प्रतिशत, मौसम में 80 प्रतिशत नमी और हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा रहेगी. दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया, जबकि पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के अनुसार राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में बिजली चमकने के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने, तेज बारिश होने और कुछ स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

मैदानी इलाकों खासकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों के कुछ हिस्सों में भी आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. पिछले 24 घंटों में मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य रहा. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले तीन से चार दिनों में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

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