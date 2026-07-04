राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश

अयोध्या में राम मंदिर कथित दान घोटाले की खबरों के बीच एसआईटी की दोबारा एंट्री हुई है. दो दिनों तक गहन जांच चली हैय के बाद सूत्र बताते हैं कि पहले दिन अनिल मिश्राऔर गोपाल राव से पूछताछ हुई. इसके साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा लिया गया. पुलिस द्वारा गवाहों की जानकारी भी ली गई.

दूसरे दिन फिर एसआईटी के अधिकारी लगभग 6 घंटे परिसर में रहे और उसके बाद मंदिर परिसर से निकलकर सरयू गेस्ट हाउस से लखनऊ रवाना हो गए. एक ओर जहां एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी, वहीं अयोध्या के माहौल में सरगर्मी थी. बाहर बयानबाजी का दौर जारी था.

मामले पर संत धर्मदास ने क्या कहा?

श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख पक्षकारों में से एक संत धर्मदास ने बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम है कि कैसे इसे वश में रखा जाए. जो भी जमीन इन लोगों ने खरीदी है वो जमीन भगवान के नाम से नहीं है. जमीन भगवान के नाम से होनी चाहिए. जितनी जमीन खरीदी है सभी 300 करोड़ की जमीन चंपत राय ने अपने नाम से खरीदी है.

उन्होंने आगे कहा, "जितनी जमीन अयोध्या में खरीदी गई है उसका पता लगाइए कि किसके नाम से खरीदी गई है. जमीन की रजिस्ट्री में पहले भगवान का नाम होना चाहिए न कि ट्रस्ट का. भगवान का पैसा गया और जमीन ट्रस्ट के नाम होगी. अगर ट्रस्ट के मन में बेईमानी नहीं होती तो दूसरे नंबर पर अपना नाम रखते. शिकायत के बाद उन्होंने यह भी कहा कि तीन चार साल पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं हुई और काम खत्म हो गया.

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उन्होंने यह अनिल मिश्र ने मंदिर में अपने रिश्तेदारों को भर दिया है. चंपत राय कोई सामान अपने साथ ले जाने वाले नहीं वो कागज में जितना कर दें. जमीन खरीद में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है. सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ.

गोपाल राव, अनिल मिश्रा और टिन्नू की गोल ख़रीदवाते और बिकवाते थे. गोल तो है एक आदमी मिलकर चोरी करता है. हमारी मांग है दूध का दूध पानी का पानी हो. नजूल की जमीन खरीदी गई है. इसमें डीएम अनुज झा भी शामिल रहे. यह जांच का विषय है जांच कर ली जाए. एसआईटी के पास सारा सबूत आ गया होगा अगर हमसे सहयोग मांगेंगे तब हम सहयोग करेंगे.

मामले पर दिनेद्र दास क्या बोले?

श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य दिनेन्द्र दास ने कहा कि चोरी हुई है तभी तो सामने आ गए. यह सभी लोग पकड़े. दान में बढ़ोतरी के सवाल पर कहा कि दान में बढ़ोतरी है. पहले दान चोरी होता था अभी नहीं हो रहा है.

उन्होंने बताया कि अब यहां आदमी कम आ रहे तब भी पैसा बढ़ रहा. उन्होंने आगे कहा कि राम जी देख रहे हैं वो दंड देंगे वो यह लोग बचेंगे नहीं. गोपाल इधर-उधर करता है राम के लेन-देन, जमीन पैसे और सब में गोपाल राव ही इधर-उधर करता है.

विवाद पर बोले बीजेपी नेता विनय कटियार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि "राम जी सब देख रहे हैं, जो भी दोषी है उसे दंड मिलेगा, कोई बचेगा नहीं." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि "गोपाल राम जी के लेन-देन, जमीन और पैसों से जुड़े हर काम में शामिल रहता है."

उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने चोरी की है, वे सब जेल जाएंगे. अगर कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए. जो भी कार्रवाई होगी, वह प्रशासन और एसआईटी करेगी. एसआईटी की जांच बेहद गंभीर होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

विनय कटियार ने आगे कहा, "चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अभी जांच चल रही है, छंटनी होगी और दोषियों को जेल जाना पड़ेगा. आप जिनका नाम ले रहे हैं, वे भी अगर दोषी पाए गए तो जेल जाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि "प्रधानमंत्री से मेरी लगातार बात होती रहती है. दक्षिण भारत के नेताओं से भी संवाद रहता है. अगर किसी ने चोरी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है."

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