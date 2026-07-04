हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRam Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश

Ram Mandir Controversy: इसके साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा लिया गया. पुलिस द्वारा गवाहों की जानकारी भी ली गई. दूसरे दिन फिर SIT के अधिकारी लगभग 6 घंटे परिसर में रहे.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 04 Jul 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में राम मंदिर कथित दान घोटाले की खबरों के बीच एसआईटी की दोबारा एंट्री हुई है. दो दिनों तक गहन जांच चली हैय के बाद सूत्र बताते हैं कि पहले दिन अनिल मिश्राऔर  गोपाल राव से पूछताछ हुई. इसके साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा लिया गया. पुलिस द्वारा गवाहों की जानकारी भी ली गई.

दूसरे दिन फिर एसआईटी के अधिकारी लगभग 6 घंटे परिसर में रहे और उसके बाद मंदिर परिसर से निकलकर सरयू गेस्ट हाउस से लखनऊ रवाना हो गए. एक ओर जहां एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी, वहीं अयोध्या के माहौल में सरगर्मी थी. बाहर बयानबाजी का दौर जारी था.

मामले पर संत धर्मदास ने क्या कहा?

श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख पक्षकारों में से एक संत धर्मदास ने बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम है कि कैसे इसे वश में रखा जाए. जो भी जमीन इन लोगों ने खरीदी है वो जमीन भगवान के नाम से नहीं है. जमीन भगवान के नाम से होनी चाहिए. जितनी जमीन खरीदी है सभी 300 करोड़ की जमीन चंपत राय ने अपने नाम से खरीदी है.

उन्होंने आगे कहा, "जितनी जमीन अयोध्या में खरीदी गई है उसका पता लगाइए कि किसके नाम से खरीदी गई है. जमीन की रजिस्ट्री में पहले भगवान का नाम होना चाहिए न कि ट्रस्ट का. भगवान का पैसा गया और जमीन ट्रस्ट के नाम होगी. अगर ट्रस्ट के मन में बेईमानी नहीं होती तो दूसरे नंबर पर अपना नाम रखते. शिकायत के बाद उन्होंने यह भी कहा कि तीन चार साल पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं हुई और काम खत्म हो गया. 

'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता

उन्होंने यह अनिल मिश्र ने मंदिर में अपने रिश्तेदारों को भर दिया है. चंपत राय कोई सामान अपने साथ ले जाने वाले नहीं वो कागज में जितना कर दें. जमीन खरीद में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है.  सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ.

गोपाल राव, अनिल मिश्रा और टिन्नू की गोल ख़रीदवाते और बिकवाते थे. गोल तो है एक आदमी मिलकर चोरी करता है. हमारी मांग है दूध का दूध पानी का पानी हो. नजूल की जमीन खरीदी गई है. इसमें डीएम अनुज झा भी शामिल रहे. यह जांच का विषय है जांच कर ली जाए. एसआईटी के पास सारा सबूत आ गया होगा अगर हमसे सहयोग मांगेंगे तब हम सहयोग करेंगे.

मामले पर दिनेद्र दास क्या बोले?

श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य दिनेन्द्र दास ने कहा कि चोरी हुई है तभी तो सामने आ गए. यह सभी लोग पकड़े. दान में बढ़ोतरी के सवाल पर कहा कि दान में बढ़ोतरी है. पहले दान चोरी होता था अभी नहीं हो रहा है.

उन्होंने बताया कि अब यहां आदमी कम आ रहे तब भी पैसा बढ़ रहा. उन्होंने आगे कहा कि राम जी देख रहे हैं वो दंड देंगे वो यह लोग बचेंगे नहीं. गोपाल इधर-उधर करता है राम के लेन-देन, जमीन पैसे और सब में गोपाल राव ही इधर-उधर करता है.

विवाद पर बोले बीजेपी नेता विनय कटियार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि "राम जी सब देख रहे हैं, जो भी दोषी है उसे दंड मिलेगा, कोई बचेगा नहीं." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि "गोपाल राम जी के लेन-देन, जमीन और पैसों से जुड़े हर काम में शामिल रहता है."

उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने चोरी की है, वे सब जेल जाएंगे. अगर कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए. जो भी कार्रवाई होगी, वह प्रशासन और एसआईटी करेगी. एसआईटी की जांच बेहद गंभीर होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

विनय कटियार ने आगे कहा, "चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अभी जांच चल रही है, छंटनी होगी और दोषियों को जेल जाना पड़ेगा. आप जिनका नाम ले रहे हैं, वे भी अगर दोषी पाए गए तो जेल जाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि "प्रधानमंत्री से मेरी लगातार बात होती रहती है. दक्षिण भारत के नेताओं से भी संवाद रहता है. अगर किसी ने चोरी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है."

UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट

Published at : 04 Jul 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
SIT   UP NEWS UP Police RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश
राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता
'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील
उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाश तरंग से ड्रोन-मिसाइल तक... DAC ने दी 52 हजार करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी, क्या-क्या खरीदेगा भारत? जानें
आकाश तरंग से ड्रोन-मिसाइल तक... DAC ने दी 52 हजार करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी, क्या-क्या खरीदेगा भारत? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 8: 'अल्फा' के आते ही घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये बड़ा रिकॉर्ड
8वें दिन घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
राजस्थान
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
इंडिया
Explained: क्या आपकी गाड़ी के इंजन को सड़ा रहा इथेनॉल, पेट्रोलियम मंत्री के बयान पर क्यों सोचें- 'भराऊं या इंतजार करूं'?
क्या आपकी गाड़ी के इंजन को सड़ा रहा इथेनॉल, सरकार के बयान पर क्यों सोचें- 'भराऊं या सब्र करूं'?
शिक्षा
सरकारी टीचर बनने का प्लान है? पहले जान लें कौन-सा कोर्स दिलाएगा नौकरी
सरकारी टीचर बनने का प्लान है? पहले जान लें कौन-सा कोर्स दिलाएगा नौकरी
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget